Hittsarjale "Wednesday" vändatakse teine hooaeg

"Wednesday" põhineb "The Addams Family" originaalsarjal ning jõudis vaatajateni 23. novembril. Sari jälgib Wednesday Addamsi keskkooliaastaid, mil ta püüab omandada selgeltnägija võimeid, peatada linnakodanike koletut tapmist ja lahendada müsteeriumit, mis tema perekonda 25 aastat tagasi tabas.

Sarja nimiosalist Wednesday Addamsit kehastab Jenna Ortega, kellega koos astuvad sarjas üles Catherine Zeta-Jones, Isaac Ordonez, Luis Guzman, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J. Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Riki Lindhome ja Christina Ricci.

"Wednesday" režissöör ja tegevprodutsent on Tim Burton, sarja stsenaariumi kirjutasid Al Gough ja Miles Millar.

"On olnud uskumatu luua saadet, mis on seotud inimestega üle kogu maailma," ütlesid Gough ja Millar. "Meeldiv on jätkata Wednesday käänulist teekonda teise hooajani. Me ei jõua ära oodata, et pea ees järjekordsesse hooaega sukelduda ja Nevermore'i veidrat ja õudset maailma uurida. Peame lihtsalt veenduma, et Wednesday pole basseini enne tühjaks tehtud."