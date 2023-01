Nicolas Cage mängib uues filmis "Renfield" Draculat

Uue filmi pealkirja inspireeris Dracula käsilane Renfield, kes on ühtlasi ka filmi peategelane ning keda kehastab Nicholas Hoult. Cage'i kehastatud Dracula täidab aga kõrvalist rolli. "Reinfieldis" näitlevad veel Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo, Bess Rous ja teised.

"Selle filmi teeb meeleolukaks fakt, et tegemist on komöödiaga," kommenteeris Cage 2021. aastal Varietyle antud intervjuus. "Ja kui sa leiad õige tasakaalu komöödia ja õuduse vahel - nagu filmis "American Werewolf in London" - siis on tulemus suurepärane."

"Renfieldi" režissöör on Chris McKay ning film esilinastub kinodes 14. aprillil.

Vaata filmi treilerit siit: