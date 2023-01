Eurovisioonifännide lemmik Eesti Laulu teises poolfinaalis on Alika

Eurovisiooniblogi Wiwibloggs korraldas oma kodulehel hääletuse, et teada saada, millised artistid peaksid eurovisioonifännide meelest Eesti Laulu teisest poolfinaalist finaali pääsema. Hääletust juhib Alika, kellele on antud 400 häält.

Teisena on esimesest poolfinaalist end eurofännide südamesse laulnud Sissi, kes on kogunud 324 häält. Pjedestaali kolmandale kohale on tõusnud Elysa 287 häälega. Neljandale kohale valisid eurofännid M Elsi ja viiendale kohale platseerus Inger.

Tabeli teise poolde jäid Carlos Ukareda, Meelik, Robin Juhkental, Wiiralt ning Linalakk ja Bonzo.

Wiwibloggsi lugeja Kosey kommenteeris, et tänavusel Eesti Laulul osaleb mitu lugu, mis võiksid Eurovisioonil edukaks osutuda. "Ükski neist ei tabanud minu jaoks isiklikult täppi, kuid ma näen, et kolm-neli neist pakuvad Eestile häid valikuid vastuvõetava tulemuse saavutamiseks," märkis ta.

Eesti Laul 2023 poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril Viimsi Artiumis. Suurejooneline finaal leiab aset 11. veebruaril Tondiraba jäähallis.

Nii poolfinaale kui ka finaali juhivad Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.