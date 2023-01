Eesti muusikaauhindade galal esinevad Nublu, Anett ja Elephants From Nepune

"Muusikasõprade jaoks on muusikaauhindade gala pidupäev. Meil on väga suur au tähistada sõprade ja fännide ees oma plaadi ilmumist ja hoida pöialt kõigile võistlejatele. Saladuskatte all võin öelda, et kui müristab ja välku lööb, siis tuleb üks korralik show," lubas Elephants From Neputune'i liige ja muusik Robert Linna. Ansambel andis eelmise aasta oktoobris välja neljanda stuudioalbumi "Boogieland".

Aneti jaoks oli möödunud aasta aja maha võtmise aasta, mistõttu on paslik tähistada uue aasta algust suure muusikagalaga. "Minu jaoks jääb eelmist aastat alatiseks saatma pealkiri "Late to the Party". See oli mõnes mõttes rahunemise aasta, kui sai rahus toimetada, oma mõtteid paberile panna, kontserte anda, kirjutada muusikat ja nautida albumi protsessi täiel rinnal ning seejuures sai võtta aega ka iseendale. Nüüd saab rõõmuga astuda kaasmuusikutega üles EMA galal, et muusikat tähistada," ütles Anett, kes andis mullu sügisel välja kontsertalbumi "Late to the Party".

Samuti astub galal lavale ka üks Eesti kuulatuimaid artiste Nublu, kelle singel "Kastehein" pälvis möödunud aasta lõpus Raadio 2 Aastahitil esikoha.

25. Eesti muusikaauhindade kontsert-show esinejate nimekirja kuuluvad lisaks Nublule, Anetile ja ansamblile Elephants From Neptune ka Stefan, Rita Ray ja Gram-Of-Fun, kes oma osalust auhinnagalal juba varasemalt kinnitasid. Gala õhtujuhid on räpipundi 5miinust liikmed ning esinejate nimekiri täieneb veelgi.

Eesti Muusikaauhinnad 2023 galal tunnustatakse Eesti silmapaistvamaid muusikatootjaid, esitajaid ja autoreid. Juubeligala toimub 26. jaanuaril Unibet Arenal.