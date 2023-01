Adele teatas kontserdi ajal teda painavast terviseprobleemist

"Ma pean lonkama, sest mul on väga halb ishias," kommenteeris Adele vana-aasta õhtu kontserdi ajal enda kõnnakut, kui ta ühest lava otsast teisse liikus, vahedas HuffPost.

Lauljanna on ka varasemalt avameelselt rääkinud, et teda vaevab pidevalt seljavalu. "Mul on olnud seljavalu peaaegu pool oma elust," rääkis ta 2021. aastal väljaandele The Face. "See ägeneb tavaliselt stressi või rumalate kehahoiakute tõttu."

"Esimese seljavigastuse sain 15-aastaselt, kui aevastasin diski (selgroolülide vaheketta – toim.) õigest asendist välja," tõi Adele samas intervjuus näite, mis talle valu valmistanud on.

"Weekends with Adele" kontserdisari Las Vegases algas 2022. aasta novembris ning kestab selle aasta 25. märtsini. Viie kuu jooksul annab lauljanna igal reedel ja laupäeval ühe kontserdi.