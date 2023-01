Drake avaldas Jamaica artistiga uue koostöösingli

Drake'il ilmus uus koostöösingel "We Caa Done" Jamaica artistiga Popcaan.

Popcaani ja Drake uus ühine singel "We Caa Done" saab olema Popcaani uuel dancehall'i albumil "Great He Is", mille avaldamise kuupäev on veel selgumisel.

Popcaan on varasemalt avaldanud neli stuudioalbumit, millest viimane "Fixtape" ilmus 2020. aastal. Alates 2018. aastat kuulub Popcaan ka Drake'i plaadifirma OVO Sound alla.

"We Caa Done'i" muusikavideo filmiti Kariibi meres asuvas saarerühmas Turks ja Caicos. Video režisöör on Theo Skudra.