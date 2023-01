Eurovisioonifännide lemmik Eesti Laulu esimeses poolfinaalis on Ollie

Eurovisiooniblogi Wiwibloggs korraldas oma kodulehel hääletuse, et teada saada, millised artistid peaksid eurovisioonifännide meelest Eesti Laulu esimesest poolfinaalist finaali pääsema. Hääletust juhib Ollie, kellele on antud 355 häält.

Teisena on esimesest poolfinaalist end eurofännide südamesse laulnud Janek, kes on kogunud 316 häält, pjedestaali kolmandale kohale on tõusnud Bedwetters 277 häälega. Neljandale kohale valisid eurofännid Andrease ja viiendale kohale platseerus Kaw.

Tabeli teise poolde jäid Neon Letters ja Maiko, Anett ja Fredi, Ellip, Mia ja Merlyn.

Wiwibloggsi lugeja Kosey kommenteeris, et tal on hea meel tabeli tipus kaht rokklugu näha. "Mõlemad on omal moel saavutused. Minu isiklik lemmik neist kahest on Bedwetters, sest mind tõmbab rohkem emo alamžanr ja see on veidi raskem. Ollie lugu on rohkem peavoolu pop-rokk, nii et see tõmbab tõenäoliselt suuremat publikut, kuid mul on hea meel neid mõlemaid tabeli tipus näha," kirjutas ta. "Eesti tegi sel aastal head tööd."

Eesti Laul 2023 poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril Viimsi Artiumis. Suurejooneline finaal leiab aset 11. veebruaril Tondiraba jäähallis.

Nii poolfinaale kui ka finaali juhivad Tõnis Niinemets ja Grete Kuld.