ABBA hittloo "Chiquitita" autoritasud lähevad noorte naiste abistamiseks

"Me andsime autoriõigused Unicefile," rääkis ABBA asutajaliige Björn Ulvaeus 1979. aastal välja antud singlist "Chiquitita" BBC-le antud intervjuus.

43 aasta jooksul on "Chiquitita" autoritasusid kasutatud erinevate Kesk-Ameerika riikide keeruliste probleemide lahendamiseks või leevendamiseks, nagu näiteks vaesus ja perevägivald.

Hetkel aitavad loo autoritasud tagada Guatemalas tüdrukutele ja noortele naistele paremat haridustaset. "Ma usun, et kõige pakilisem asi, mida siin maakeral teha tuleks, on noorte naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamine. See muudaks meie maailma," lausus Ulvaeus. "See on nii kurb, et kogu maailmas on kultuure ja religioone, mis lihtsalt ei anna tüdrukutele võrdseid võimalusi."

"Ma poleks oma kõige suuremates unistustes ka osanud oodata, et see lugu saab olema niivõrd kauakestev ja toob nii palju raha sisse. See on parim pärand, mida keegi võiks soovida," oli Ulvaeus õnnelik.