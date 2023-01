Rohkem kui pooled eestlased vaatasid 31. detsembril ETV-d

Aastavahetuse kõige vaadatum telekanal oli ETV, mille programmi vaatas 31. detsembril 53 protsenti eestlastest. Enim köitsid vaatajaid uued saated ning aastavahetuse traditsioone hoidvad presidendi uusaastatervitus ning sellele järgnev Eesti Vabariigi hümn ja uusaasta muusikapalal.



Kõige rohkem silmapaare kogunes telerite ette aasta viimastel minutitel president Alar Karise kõne ajal, mida tipphetkel vaatas otse 205 000 inimest. Koos telekanalite ETV2 ja ETV+ ning veebi- ja raadiokanalitega jõudis presidendi kõne Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel rohkem kui 300 000 inimeseni. Koos Kanal 2 ja TV3 edastusega sai kõnest osa üle 400 000 inimese.



Aastavahetuse programmi menukid olid tänavu ka "Õnne 13" ja "EnsV" uued aastavahetuse osad, mõlemad on pärast eetrit kogunud lisaks kümneid tuhandeid järelvaatamisi. Hästi võeti vastu ka uus saade Ada Lundverist, sketšisaade "Mis valesti, see uuesti" ning õhtu naelaks kujunes teleapse meenutav "TV faktor"



Enimvaadatud ETV saated 31. detsembril

1. Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus: 213 000

2. "TV Faktor": 202 000

3. "Õnne 13": 201 000

4. "EnsV": 191 000

5. "Aktuaalne kaamera": 175 000

6. "Ada. Eesti oma Marilyn": 174 000

7. "Mis valesti, see uuesti 2022": 171 000

8. "ABBA hitid": 158 000

9. "Luiskajad": 142 000

10. "12 punkti! Eurovisiooni hitid": 141 000

* Otse- ja järelvaatajad (allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring)



ETV2 aastavahetuse programmis kujunesid vaatajate lemmikuteks Kristjan Jõekalda juhitud "Kümme kaadrit" koos Mart Sanderiga ning Eesti noorte koomikute etteaste "Stand-up on siin! Koomikud tuuril".



ETV+ ekraanil kogus enim vaatajaid presidendi uusaastatervitus, millele vaatajanumbrite poolest järgnes aastavahetus-show "Aastavahetus ETV+-ga".



Ka uue aasta esimene päev möödus suuresti ETV programmi saatel. 1. jaanuari vaadatuimaks saateks kujunes "Aktuaalne kaamera" ja sellele järgnenud Vahur Kersna teledokumentaal "Kuldne Trio. Häbitult rahvalik", mida kahe tunni vältel vaatas otse või järele keskmiselt 140 000 inimest. Hästi võeti vastu ka uus telesari "Legend eluajal", mille esimest osa näitas ETV ja mis jätku saab reedel, 6. jaanuaril Jupiteris.

Aastavahetuse muusikaprogrammi jagus ETV ja ETV2 vahendusel nii kodumaist klassikat kui ka rahvusvaheliste suurstaaride kontserte. 31. detsembri muusikasaade "Laula me aastat" koos Tallinna politseiorkestriga jõudis ETV saadete edetabelis 138 000 vaatajaga 11. kohale. Vaatajad hindasid ka 1. jaanuari klassikalise muusika programmi päevase Viini filharmoonikute ja õhtuse Eesti Kontserdi uusaastakontserdi näol. Viimast vaatas ETV vahendusel keskmiselt 51 000 inimest ehk enam kui 50 saalitäie jagu vaatajaid.