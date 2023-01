Florian Wahl: Eesti laste huvi jaapani kultuuri vastu on suur

Muusik Florian Wahl külastas Sten Teppani omanimelist raadiosaadet, kus ta tutvustas muu hulgas ka enda igapäevast ametit jaapani keele õpetajana. Samuti tunnistas Wahl, et teeb muusikat sisemise instikti järgi ning jagas, kuidas tema loomingulisus on vanematele šokeeriv olnud.

Wahli emakeel on eesti keel, kuid ta räägib puhtalt ka saksa, inglise, jaapani ja hispaania keelt. Igapäevaselt töötab ta õpetajana. "Ma jõudsin selleni läbi isikliku tragöödia," vastas Wahl küsimusele, miks just õpetajaamet teda kõnetas. "Mul oli vaja raha ja ma leidsin töö väga huvitavas Lasnamäe piiril olevas koolis ning ma avastasin, et see on päris tore. Pärast seda leidsin teisigi tööotsi lasteaiaõpetajana ja ka Jaapanis ingliskeele õpetajana. Kui ma tagasi tulin, siis jätkasin seda teed," lausus Wahl, kes elas vahepeal Jaapanis. "See hoiab mind vee peal, kui muusika- ja kunstimaailm on volatiilsed."

"Ma õpetan jaapani keelt Eesti lastele. Eesti laste seas on jaapani kultuuri vastu väga palju huvi," ütles Wahl. "Nende anime, manga ja popkultuur on võimas, sõltuvusttekitav ja põnev noorte jaoks. Ma ise jõudsin ka sama teed pidi jaapani kultuurini," rääkis ta ning lisas, et ta õpetab ka jaapani keelt ja kultuuri gümnasistidele.

"Noorena käisin hästi palju Saksamaal suvitamas," lausus Wahl, kelle vanemad on sakslased. "Noorena tundsin end vähem eestlasena, nüüd kuidagi rohkem - see on sisse söövitatud mulle," kommenteeris ta.

"Nad on konservatsiivsemad ja ei otsi tähelepanu," sõnas Wahl, et on esinejana enda vanemaid šokeerinud. "Nad mõtlevad, et kelle laps see on, kes kogu aeg tsirkust ja show'd teeb," muigas ta. "Ma mõtlen irratsionaalsemalt ning mul on looming elu keskmes."

"Ma mõtlesin, et kui ma läheksin Floriani kontserdile, siis ma tahaksin, et seal oleks mingi üllatus, midagi ootamatut," rääkis ta oma kontsertidest. "Selle sama mõttega hakkasingi neid tegema."

Wahl tunnistas ka, et ta samastub enda muusikaga palju. "Lood on tehtud esimese sisemise instinkti järgi - ma ei ole neid väga hoolikalt läbi mõelnud," lausus ta, kuidas lood esmalt sünnivad, ent ta lisas, et lugude lõppviimistluse protsessis mõtleb ta ikkagi nüansid sügavamalt läbi.

"Ma ei usu - nad ei saa ju seda sakslasele anda," vastas Wahl naljatledes saatejuhi ennustusele, et mõne nädala pärast saab ta ehk oma esimese muusikaauhinna.