Karl Killing ja Villemdrillem andsid välja ühissingli "Hoia end"

"Hoia end" räägib suhtesse kadumise ohust. "Kuna kuulan viimasel ajal palju afrot ja amapiano't, andis see suuna mulle ja kaasprodutsent Gevin Niglasele. Tahtsin teha midagi melanhoolset, samas tantsulist," selgitas Killing.

Killing ja Villemdrillem on koostööd teinud aastaid, ent tegemist on kahe muusiku esimese ametliku ühissingliga. Villemdrillemi sõnul sündis kahe muusiku ühislugu spontaanselt. "Karl esitles mulle demo ning arvas, et ma sobiks sellele," meenutas ta ning tõdes, et esialgu pelgas ta tavapärase räppimise asemel laulda.

"Hoia end" muusikavideo režissöör on Aleksandr Tokarev.