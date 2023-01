"Romeo ja Julia" näitlejad kaebasid Paramounti 55 aasta taguse alastistseeni tõttu kohtusse

Hagi esitati teisipäeval Los Angelese maakonna ülemkohtusse. Nüüd 70ndates Hussey ja Whiting olid filmivõtete ajal vastavalt 15- ja 16-aastased. Hagis väidavad nad, et 2019. aastal surnud režissöör Franco Zeffirelli ütles neile, et nad kannavad magamistoastseenis nahavärvi aluspesu, kuid palus viimasel hetkel neil kanda hoopis kehameiki, öeldes, et filmib neid viisil, mis ei näita alastust. Filmis on siiski näha Whitingi tuharaid ja Hussey rindu, vahendab Variety.

"See, mida neile räägiti ja mis edasi toimus, olid kaks erinevat asja," ütles Whitingi ja Hussey ärihaldur Tony Marinozzi. "Nad usaldasid Francot. 16-aastaste näitlejatena otsustasid nad, et ta ei peta nende usaldust, mis neil oli. Franco oli nende sõber ja ausalt öeldes, mida nad 16-aastaselt ikka teha said? Valikuid polnud. Ei olnud sellist liikumist nagu #MeToo."

Hagi kohaselt on Hussey ja Whiting eelpool mainitud stseeni tõttu kannatanud vaimse ängi ja emotsionaalse stressi käes ning nõuavad kahjutasu, mis arvatavasti ületab 500 miljonit dollarit.

Siiski, 2018. aastal Varietyle antud intervjuus kaitses Hussey alastistseeni. "Keegi minuvanune polnud seda varem teinud," ütles ta ja lisas, et Zeffirelli tegi seda maitsekalt. "Seda oli filmi jaoks vaja."

Teises, 2018. aasta intervjuus Fox Newsile ütles ta, et see stseen oli Ameerikas tabu, kuid alastus oli sel ajal Euroopa filmides juba tavaline. "See polnud üldse nii suur asi," ütles ta. "Ja Leonard ei olnud üldse häbelik! Keset pildistamist unustasin ma lihtsalt täielikult, et mul pole riideid seljas."

Film oli menukas ja nomineeritud neljale Oscarile.