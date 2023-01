Tove Lole muusikavideo lavastanud Anna Himma: olen kõike tegemise käigus õppinud

Mitmetele ülemaailmsetele superstaaridele ja brändidele muusika- ja reklaamvideoid lavastanud Anna Himma rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et filmikooli diplomit tal taskus pole ning on kõike tegemise käigus ise õppinud.

Himma meenutas, et tema nooruspõlves oli oluline osa päevast muusikavideote vaatamine. "Iga päev pärast kooli ma istusin ja ei teinud kodutöid. Lihtsalt vaatasin muusikavideoid," kirjeldas ta.

Lavastaja nentis, et kui ta umbes seitse aastat tagasi Tommy Cashiga muusikavideod tegema hakkas, ei olnud neil selleks eriti palju vahendeid. "Meil ei olnud isegi raha eriti. See oli selline väga väike ettevõtmine. Me olime põhimõtteliselt nagu lapsed – käisime mööda linna ja küsisime, kas inimesed aitaksid meil videot teha. See oli hästi armas periood, sest see oli see, kus sa lihtsalt entusiasmi pealt töötasid ööd ja päevad ning mõtlesid mingeid lahendusi välja. Tegid mida iganes, et sa saaksid teha seda, mida sa väga teha tahad."

Himma tõdes, et Cashiga muusikavideote tegemine oli ressursipuuduse tõttu hea loovustreening. "Sa lihtsalt tegid seda, mis käepärast olemas oli. Kasutasid seda kuidagi loovalt ära. See oli väga suur loovuse treening – kuidas hakkama saada ja igasugustest asjadest midagi teha," rääkis lavastaja.

2022. aastal lavastas Himma muusikavideo Rootsist pärit popstaarile Tove Lo. Muusik leidis tee Himmani läbi produktsiooniagentuuri, mis Himmat esindab. "Nad kirjutasid mulle, et Tove tahab, et ma talle järgmise muusikavideo teeksin ja nii läkski," meenutas ta.

Muusikavideo Tove Lo loole "2 Die 4" võeti üles Eestis. Himma sõnul otsustati video valmis teha Eestis, sest Los Angeleses oleks projekt viis kuni kümme korda kallimaks osutunud. Lisaks sellele, et "2 Die 4" muusikavideo filmiti Eestis, koosnes võttemeeskond kodumaistest tegijatest. "Kohalikud professionaalid on ka olemas, ega kohalikud ainult praktikandid pole," märkis Himma.

Eelmisel aastal aitas Himma samuti Nike'ile jalgpalli MM-i eel reklaamklippi lavastada. "Mina ei olnud selle kampaania põhilavastaja, mina filmisin sellele kampaaniale lisaosasid. Põhimõtteliselt lavastasin alternatiivosa kampaaniast," selgitas Himma.

Mitmetele tuntud nimedele videoid lavastanud Himmal filmikooli diplomit taskus pole – ta on kõike ise elu jooksul õppinud. "Ma olen lihtsalt tegemise käigus õppinud," märkis ta.

Tulevikus soovib Himma ka filme lavastama hakata. "Muusikavideod on omaette huvitav meedium, see on väga teatud tüüpi, aga eks lavastamine ühel või teisel viisil viib sind filmideni. Kui sa ikkagi tahad lavastaja kuhugi minna, siis film on see tee, mille peaks valima."