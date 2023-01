Noep: reeglistik ja piirangud aitavad loov olla

Möödunud nädalal toimunud Raadio 2 Aastahitil astus Noep lavale uue looga, milles seob omavahel Els Himma kaks aegumatut muusikapala. "Põhilooks on Els Himma "Kesköö", aga refrääniks on lugu "Vihma käes", millele olen kirjutanud ingliskeelsed sõnad. Panin loo nimeks "Blue Moon", sest seal on paar meloodiat, mis on täiesti uued."

Noepi sõnul on ka Himma tema lugu juba kuulnud. "Ta ükskord isegi helistas mulle. Ta ütles, et tahab rääkida loo produktsioonist," lausus Noep, lisades, et Himma oli siiski oma loo uue versiooniga rahul ning talle meeldib see.

"Ma olen täheldanud, et kui on mingisugune reeglistik ja piirangud ees, siis on vahel lihtsam olla loov, kui siis, kui sa võid teha mida iganes," tunnistas muusik, Ta lisas, et see kehtib muidugi juhul, kui teema kõnetab.

"Eelmisel aastal oli rahulikum periood, kus ma küll tegin palju muusikat, aga välja andsin koos Els Himma looga kolm lugu," rääkis Noep. "See on teistmoodi frustratsioon, kui sahtlis on palju lugusid ja nad ei kipu sealt kuidagi välja tulema," muigas ta.

Noep osaleb ka ansambli Meelik koosseisus selle aasta Eesti Laulul (looga "Tuju"). Ansambli lõi ta koolikaaslastega gümnaasiumis käies ning vahepeal ei tegutsenud nad üle kümne aasta. "On osad inimesed, kes teavad meid 15 aasta tagusest ajast ja ma arvan, et nii mõnelegi neist läheb see korda küll, et nüüd uue looga välja tulime," kommenteeris Noep ansambli algusaastate fänne.