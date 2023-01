Eesti Laulul osalev M Els: lava-show tuleb kindlasti omanäoline

Selle aasta Eesti Laulu poolfinaalis esineb M Els looga "So Good (At What You Do)". "Lugu on stiililt midagi, mida ta võikski kuulama ja esitama jääda," sõnas ta.

"See on kindlasti omanäoline," kommenteeris M Els lava-show'd, mida ta publikule pakkuda plaanib. "Seal ei ole hullu tantsu ja tulejugasid, aga valgustusega mängime natuke."

"Ma ei pane endale pinget peale," vastas M Els küsimusele, millised on tema ootused seoses lauluvõistlusega. "Kuigi ma väga tahaksin teha lava-show'd Tondiraba jäähallis ka. See tekitab küll elevust - seal saab hoopis teistsuguseid lahendusi kasutada," viitas ta soovile esineda finaalis.

"Kui sul ei ole enda repertuaari, siis on keeruline keikkasid teha, aga peale Eesti Laulu tahaks võtta kellegi punti ja hakata esinemas käima," tunnistas artist.

"Me kirjutame Hugoga (Hugo-Martin Maasikas) üsna regulaarselt, aga rohkem Watevale või Cartoonile," rääkis M Els, et lisaks soolokarjäärile kirjutab ta ka teistele artistidele lugusid. "Kahjuks ei ole eesti keeles väga kirjutada õnnestunud, aga ma tahaksin seda proovida."

"Ma mängin kitarri, aga kehvasti," muigas lauljanna, lisades, et enamik kordi kirjutab ta lugusid nii, et kuulab kõigepealt kellegi teise poolt valmis tehtud instrumentaali ning seejärel loob sellest lähtuvalt laulusõnad.