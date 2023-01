The Weekndi "Blinding Lights" tõusis Spotify enimstriimitud looks

Tänavu suvel Eestis esineva The Weekndi hittlugu "Blinding Lights" tõusis Spotify enimstriimitud looks.

"Blinding Lights" on kogunud Spotifys üle 3,3 miljardi kuulamise ning sellega möödus ta varem esikohal olnud Ed Sheerani loost "Shape Of You". Eelmainitud lood on ühtlasi ka ainsad laulud, mis muusika voogedastusplatvormil üle kolme miljardi kuulamise kogunud on.

2021. aasta lõpus kroonis Billboardi "Hot 100" lugude edetabel "Blinding Lightsi" edukaimaks singliks, mis edetabelis figureerinud on. Singel pärineb The Weekndi 2019. aasta "After Hoursi" albumilt ning püsis edetabelis üle 100 nädala.

"Head uut aastat "Blinding Lightsile". Tänasest õhtust enimstriimitud lugu maailmas," sõnas The Weeknd Twitteri vahendusel.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

The Weeknd esineb Tallinna lauluväljakul 12. augustil 2023. aastal.