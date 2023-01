Taavi Immato Shanonist: proove me ei tee

Shanoni liikmed Taavi Immato ja Janek Harik külastasid Raadio 2 hommikuprogrammi, kus rääkisid ansambli edu võtmest ja tulevikuplaanidest. Ansambel kinnitas ka, et neil on juba mitmeks järgnevaks jaanipäevaks esinemised broneeritud.

Immato sõnas, et aastas on neil umbes 120 kontserti. "Proove me ei tee - meil ei ole selleks aega," ütles ta, lisades, et muuks eluks jääb ikkagi esinemiste kõrvalt piisavalt aega, sest enamasti toimuvad esinemised kas reedeti või laupäeviti.

"Ma oskan ainult nii palju öelda, et aeg-ajalt saan kuulajatelt kirju, et meie lood räägivad täpselt nende elust," rääkis Immato, et kindlat vastust, miks just nende muusika paljudele inimestele peale läheb, tal pole, ent ta teab, et paljud inimesed suhestuvad nende loominguga.

Immato tunnistas, et talle meeldiks, kui klubides esinedes saaks varem lavale minna kui praeguste tavade kohaselt, kus bändid esinevad kella ühe või kahe ajal öösel. "Aga seda ei saa üksi teha - selleks peaks olema inimeste, klubide ja bändide vaheline koostöö."

2016. aastal võitis Shanon ka Raadio 2 Aastahiti looga "Suvi kestab veel". Immato rääkis, et uusi lugusid hakkavad nad tavaliselt suve lõpus kirjutama ning valmis saavad need enamasti kevadeti. "Sellist vanakooli stuudiosse minemist ja stuudios käimist meil tänapäeval ei ole," lausus ta. "Janek nokitseb omaette, mina omaette ja siis vahepeal saame kokku."

Mõlemad ansambliliikmed kinnitasid, et tulevikus soovivad nad ka kolmanda albumi avaldada. "Me näeme potentsiaali, aga ei ole selleni veel kahjuks jõudnud."

"On kohti, kes on tahtnud meid juba neli aastat esinema, kuid ei ole saanud ja siis pannaksegi mitu aastat ette," ütles Harik, et neil pole mitte ainult selle aasta jaanipäev varakult kinni broneeritud, vaid ka juba paar järgenvat.