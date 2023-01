Moby avaldas uue albumi

Moby kirjeldas, et uuel albumil kasutas ta helide loomiseks imelikke vanu trummimasinaid ja süntesaatoreid ning oli inspireeritud varajastest ambient'i viljelejatest, nagu näiteks Martyn Ware'ist, Brian Enost, Jean-Michel Jarre'ist ja Will Sergeantist.

Albumi avaldamise päeval sõnas Moby, et see on tehtud eesmärgiga aidata inimestel enda ärevusega toime tulla ja seda vähendada. "Et me muretseks 2023. aastal vähem."

Seni oli Moby värskem lugu 2022. aast augustis avaldatud lugu "On Air", mis ilmus koostöös muusikuga Serpentwithfeet.