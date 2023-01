Kopi Luwak andis välja debüütalbumi "El Hopaness Romtic"

"See album on justkui vastureaktsioon tänapäevasele singlipõhisele muusikatööstusele," selgitas Mänd, miks enne albumi ilmumist ühtegi singlit välja ei andnud. "Ma tahaks, et harilik kuulaja suudaks kuulata muusikat ka albumikaupa."

Mänd on olnud Noortebänd 2017 finalisti Hommage'i koosseisus ning tänasel päeval mängib ta ka dreamy indie-rock'i viljelevas bändis Mélodie May. Kopi Luwaki stiili kirjeldab Mänd melanhoolse alatooniga ja mahlakate sündikäikudega indie'na.

"Mu eeskujud on peamiselt indie-muusikaga tuntuks saanud produtsendid nagu Mac DeMarco, Kevin Parker ning kodumaalt Vaiko Eplik, kes kõik on oma lood ise kirjutanud, pillid sisse mänginud ja mixinud," märkis muusik.

Albumil mängib trumme Jeremia Kangas ning naisvokaali on sisse laulnud Ode Pürg. Album valmis koostöös Backstage Records Estonia plaadifirmaga.