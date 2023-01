ETV2 teemaõhtu tähistab Anthony Hopkinsi juubelit

19.30 "Hannibal Hopkins & Sir Anthony" ("Hannibal Hopkins and Sir Anthony", Prantsuse 2020)

1992. aastal pälvis Walesi päritolu näitleja, režissöör ja produtsent Anthony Hopkins Filmiakadeemia auhinna Hannibal Lecteri osa eest "Voonakeste vaikimises". Teda on nimetatud Oscarile veel neli korda. Miski ei andnud märku, et töölisperes sündinud Anthonyst võiks saada kõige kõrgemini tasustatud Briti näitleja. Dokumentaalfilmis käsitletakse ka tema lavakarjääri ja eraeluprobleeme, sealhulgas alkoholisõltuvust.

20.25 "Howards End" (USA 1991)

Suurbritannia ühiskonnas oli 20. sajandi algusaastail vanad klassisuhted veel tugevad, kuid tunda oli saabuvate muutuste tuuli. Kolme perekonna lood põimuvad neid ühendavate kaotuste ja ootamatute rõõmude kaudu.

Inglise kirjaniku Edward Morgan Fosteri samanimelise romaani alusel valminud tundlik draama (režissöör James Ivory) võitis kolm Oscarit. Suurbritannia ühiskonnas olid 20. sajandi alguskümnenditel vanad klassisuhted veel tugevad, kuid tunda oli saabuvaid muudatusi. Haritud ja kunstihuviline Margaret Schlegel (Emma Thompson) ja ta õde Helen (Helena Bonham Carter) saavad sõpradeks kahe perekonnaga: konservatiivsete vaadetega töösturi Henry Wilcoxi (Anthony Hopkins) ja ta naise Ruthiga (Vanessa Redgrave) ning töölisklassi kuuluva mehe Leonard Basti (Samuel West) ja ta kaasa Jackiga (Niccola Duffet). Kolme perekonna lood põimuvad kokku, sest neid ühendavad kaotused ja ootamatud rõõmud. Puutumata ei jää ka Margaretile pärandatud maamõisa Howards Endi ajalugu.

22.45 "Sügislegendid" ("Legends of the Fall", USA 1994)

Montana Kaljumägede metsiku ja maalilise looduse taustal hargnev draama suurtest tunnetest, saatuse keerdkäikudest ja vastuolulise armastuse kuristikest. Erukolonel William Ludlow (Anthony Hopkins) kasvatab kolme poega. Vanim neist - Alfred (Aidan Quinn) on kindlameelne, noorim - Samuel (Henry Thomas) idealistlik ja aateline, keskmine - Tristan (Brad Pitt) aga väliselt tahumatu ja elutunnetuselt indiaanlaste poole kaldu, tema on tuttav loodusrahva tarkusega.

Kui Samuel toob koju kauni mõrsja Susannah' (Julia Ormond), laguneb vendade ühtsus ja kujuneb traagiline armastuskolmnurk: Alfred armub Susannah'sse, daami süda hakkab lööma aga hoopis Tristanile. Esimene maailmasõda viib vennad sõtta, suurimad lahingud ja kriisid toimuvad aga endiselt tunnete väljal. Nelja Kuldgloobuse ja kolme Oscari nominent (võitis ka parima operaatoritöö kuldmehikese). Anthony Hopkins veenab alati, sedapuhku erukolonelina, Tristanist sai Brad Pitti läbimurderoll.