Galerii: Vahur Kersna toob ekraanile häbitult rahvaliku Kuldse Trio

Vahur Kersna käe all on valminud põhjalik teledokumentaal huumoribändi Kuldne Trio tegemistest ja tähelennust.

Kersna rääkis "Vikerhommikus", et põhjalik süvenemine Kuldse Trio tegevusse aitas tal aduda, kui tähelepanuväärse bändiga meie kultuuripildis on tegemist, kuid samal ajal pole aegade jooksul neisse just ülemäära austavalt ega väärikalt suhtutud.

"Väljast paistis ta ju ühesugune — tola- ja klounibänd —, aga kui sa kaevud sellesse, mida nad tegelikult tegid, kui see vaht ja tolm maha kloppida, siis tuleb sealt väga andekate väga vaimukas looming välja," sõnas ta ning võrdles Kuldset Triot vulkaaniga, mis ühel hetkel tuleb ja lihtsalt purskab.

"Kuldne Trio. Häbitult rahvalik" algab ETV-s 1. jaanuari õhtul kell 21.20.