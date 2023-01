"Aktuaalne kaamera" alustab aastat uuenenud eetrigraafikaga

"Aktuaalse kaamera" värvivalikutes domineerivad nüüd sinised ja põhjamaiselt karged-helged toonid ning eetrigraafika on muutunud senisest dünaamilisemaks. Uus saatepea põimib kokku kõik vaataja jaoks olulise ehk Eestis ja maailmas toimuva.

ERR-i teleuudiste juhi Liisu Lassi sõnul toob "Aktuaalse kaamera" olulisus kaasa ka vajaduse muutustega kaasas käia. "Uudised peavad säilitama ja säilitavadki vaataja jaoks kõige olulisema ehk usaldusväärse sisu. Teisalt peab ka "Aktuaalne kaamera" liikuma kaasa innovatsiooni ja uuendustega." Viimane suurem uuendus saate eetripildis toimus pea kuus aastat tagasi ERR-i uudistoimetuse liikumisega uudistemajja ning uue stuudio avamisega.

"Aktuaalse kaamera" uue visuaalse identideedi on loonud Optimist Motion agentuur, graafika autor on Martin Härmsalu. Muutunud on ka uudistesaate helikujundus, muusika autor on Janek Murd.

Uue eetrigraafikaga alustavad 1. jaanuarist kõik Eesti Rahvusringhäälingu teleuudised, nii eesti- ja venekeelsed teleuudised kui ka viipekeelsed uudised ETV2-s. Samuti uueneb hommikuste teleuudiste ilme.