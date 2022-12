"Osoonis" avastati luurepuud

Metsauurija Leemet Vaiguga metsas intervjuud tehes ilmus intervjueeritava kõrvale ühtäkki kuusk, mida varem polnud. Sildvee pärimise peale pajatas metsauurija, et tegemist on uut liiki puuga – luurepuuga. Vaigu sõnul on luurepuud puud, kes on treenitud luurajateks.

"Keegi ei karda puid, puu on usaldusväärne. Hämaraid asju aetakse ikka metsas. Eestlane usaldab oma saladused puule. Kui vaenlane tuleb, siis ikka läbi metsa," selgitas Vaik, miks just puud luurajateks treenitud on.

Luurajateks õpetatakse Vaigu sõnul puid Juhani puukoolis. "See võib olla ükskõik, mis puu – mänd, kask, saar, kadakas. Ma tean üht ebaküdooniat, kes on agent," rääkis ta.

Vaigu sõnul on kõige hullem see, et puud luuravad ka oma inimesi. "Kõik need kaubanduskeskuste kuused, me toome need ise oma tuppa," märkis ta.