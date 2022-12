"Pealtnägijas" võeti luubi alla painajaid tekitanud lastelavastused

Aasta viimasel õhtul ETV-s eetris olnud sketšisaates "Mis valesti, see uuesti" võeti koos "Pealtnägija" meeskonnaga luubi alla traumad, mille on inimestele tekitanud vanadest lastelavastustest pärit tegelased.

"Pealtnägija" saatejuhi Mihkel Kärmase sõnul on mitme põlvkonna teovõimetuse põhjuseks valdavalt 1980. aastatel eetris olnud lastele mõeldud telelavastused.

"On selgunud, et Kivinõid, Vesirott, kivivalvur Ropka ja veel mõned pealtnäha lihtsalt negatiivsed lastelavastuste tegelased on osutunud tõeliselt ohtlikeks mõjuagentideks tänaseks üles kasvanud põlvkonna sügavamates soppides," selgitas Kärmas.

Õnneks on tänane rahvusringhääling asjale jälile saanud ja rajanud ETV keldrikorrusele uurimisobjekti, mida nimetatakse põlvkondadeülese teraapia laboriks.

Psühholoog Ave Alateadsalu sõnul proovitakse teraapia käigus tekkinud pingeid vabastada. "Et inimesed mõistaksid sisimas, et tegu on lihtsalt lastesaadetega. Ega see muidugi lihtne pole," tõdes Alateadsalu.

Painajalooja Gunta Randla, kunstnik, kes hirmutavatele tegelaste välimuse on andnud, tõdes, et kuna tegelased, kellele ta visuaali looma pidi, olid juba olemuselt kurjad, läks tal fantaasia kiirelt lendu. Seda, et tema loodud tegelased inimestes niivõrd negatiivseid emotsioone esile kutsuvad, ei osanud Randla ette näha.

"Ma palun väga vabandust. Ma arvan, et mind tuleks tühistada," sõnas kunstnik pisarsilmi. Noortele kostüümikunstnikele tahab Randla südamele panna, et nad tema vigu ei kordaks.