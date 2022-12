Tallinna loomaaia Kagu-Aasia vihmametsa hoonesse kolisid uued asukad

Vihmametsa hoone uus asunik binturong on veidi kassi meenutava näo, tüseda keha ja üsna pika sabaga loom, kes on osav ronija ning elab enamasti puude otsas. Tsiibetlaste sugukonda kuuluv binturong on segatoiduline: tema põhitoiduks on puuviljad, kuid ta püüab ka linde, pisiimetajaid, selgrootuid ning sööb mune ja raipeid. Maailma Looduskaitseliidu punases nimistus olev binturong on ohualtis kategooriasse ning tema arvukus looduses väheneb.

Looduses väheneb arvukus ka Maailma Looduskaitseliidu samasse ohukategooriasse kuuluval väikseimal saarmaliigil, aasia sõrmiksaarmal, kes on väga osavad oma lühikeste küünistega esikäppadega mudas ja taimestikus limuseid ja koorikloomi kompima ning suhu pistma. Sõrmiksaarmad harjuvad hetkel enda uues elukohas ning on tagasihoidlikud.

Vihmametsa hoone külastusalal hakkavad loomad jagama ühist ekspositsiooni.