Saaremaa ansambel Quress andis välja uue videosingli

Quressi uus muusikavideo valmis pooleteise aastaga ning see filmiti Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus ja Pääsküla rabas. Lisaks arvukatele eriefektidele on videos kasutatud ka arvutianimatisooni.

"Me ei saanud ühegi Tallinna kõrghoonega jutule, et neid päriselt filmida, vaatamata sellele, et lubasime seda turvaliselt teha. Seega pidime teesklema drooniga, et filmime kõrghoonet, hoone arvutiga sinna peale ehitama ja hiljem Steni katusele panema," selgitas video produtsent Mihkel Stint projekti ajamahukust.

Ansambel sõnas, et lugu "Born & Raised" on justkui utreeritud sisevaade endasse läbi tugeva eneseiroonilise prisma. Lugu kujutab tänapäeva noort ja edukat karjääriinimest, kelle sisemuses möllab vastuoluline tunnetetulv, dilemma õigete ja valede valikute tegemisel ning soov olla enda sisekosmosega sünkroonis.

Singli kirjutasid ja mängisid sisse Olev Sten Erik Jõgi (vokaal), Henri Põld (kitarr), Kaupo Saar (trummid) and Lennart Pihl (bass).

Värske muusikavideo peaosas astub üles Jõgi koos külalisnäitleja Andrus Vaarikuga.