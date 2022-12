SZA avaldas uuest singlist õrritusvideo

SZA uus album "SOS" ilmus detsembri alguses ning "Kill Bill" on siiani olnud üks selle albumi populaarseimaid lugusid. Jõululaupäeval, 24. detsembril jõudis "Kill Bill" ka Billboardi enimstriimitud lugude muusikaedetabelis esikohale.

"See on see, mida te väärite," sõnas SZA uue singli õrritusvideot jagades, mis ilmus tema Twitteri kontol. 20-sekundilises klipis saab näha R'n'B lauljat kättemaksuks valmistamas ja mootorrattaga sõitmas.