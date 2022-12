Reket ja Ines avaldasid ühisloo "Et näha tõde"

Tänavu oktoobris Vaba Laval ühiskontserdi andnud Reket ja Ines andsid reedel ametlikult välja singli "Et näha tõde", mis kõlas esimest korda juba kontserdil.

Lugu "Et näha tõde" räägib elust enesest. "Tõe nägemiseks on meil teadupärast endal kõik meeled olemas, aga mõnikord on ka kõrvalisest abist palju kasu. Ines näitab seekord mulle kuidas laulu peal särada," selgitas Reket.

Loo andis välja Reket oma plaadifirma alt. Selle on produtseerinud Sergei Harhan ning miksinud ja masterdanud Bert Prikenfeld (Mindnote Studio).

Kevadel andis reket välja oma kuuenda sooloalbumi "Palun Puhka", kus on kokku 13 lugu. Esimesel nädalal sai sellest enimstriimitud album Eestis. Albumil kõlavad näiteks lood "Kirsikivi", "Eikellegi Ma", "Too Mul Lilli" ning "Natuke Nii, Natuke Naa".