Operaator Svirgsden: ilutulestiku laskmine tekitab ukrainlastes kindlasti seoseid sõjaga

"Anton arvab, et üheksa ja mina arvan, et võib-olla juba kümme," kommenteeris Svirgsden, mitu korda nad Aleksejeviga juba Ukrainas käinud on. "Põhimõtteliselt iga kuu. Samamoodi Astrid Kannel ja Tarmo Aarma / .../ nemad kajastavad rohkem tsiviilelu."

"Mina ütleks, et see kindlasti tekitab neis assotsiatsioone sõjaga," vastas Svirgsden küsimusele, kuidas aastavahetusel ilutulestiku laskmine ukrainlastele mõjuda võiks. Ta lisas, et kuigi ilutulestik ei ole täpselt samasugune heli, mida sõjarindel kuuleb, siis see paneb ikkagi peas käima mõtted, mis sõjani viivad.

"Kõige õudsem asi on näha naiste ja laste silmades selle peegeldust, mida nemad näinud on," viitas Svirgsden Ukraina sõjaõudustele. "Ilutulestik võib selle peegeldust esile kutsuda," sõnas ta, lisades, et muidugi oleneb ka, kust kandist ukrainlased Eestisse tulnud on.

"Kuidas sa saaksidki õudusi edasi anda ilma neid näitamata?" mõtiskles Svirgsden, et läbi lillede pole mõtet sõjaõudusi kajastada.