Raadio 2 Aastahiti auhinna pälvis Nublu

Parimaks välismaikseks looks nimetati Raadio 2 kuulajate poolt Harry Stylesi "As It Was" - auhinna võttis tema eest üle räppar Kaw. Aasta uue tulija auhinna pälvis An-Marlen. Aasta debüütartistiks valiti Kitty Florentine ning R2 toimetuse lemmikuks Svndra. Raadio 2 enimmängitud looks pärjati Lexsoul Dancemachine'i "Lazy Breeze".

Aastahitt 2022 kümne parima kodumaise loo sekka jõudsid 5miinust (kahe looga), Andrei Zevakin (feat. An-Marlen), Karl-Erik Taukar, Merilin Mälk (feat. Säm), Nublu, Púr Múdd ja Grete Paia, Shanon, Stefan ning Villemdrillem koos Elina Borniga.

Võitja selgus rahvahääletuse tulemusena - tänavu oli hääletajaid ligi 110 000. Otseülekannet sai jälgida Raadio 2 ja ETV vahendusel.

T1-s toimunud sündmust juhtisid Kristel Aastlaid, Gameboy Tetris ning Raadio 2 saatejuhid Margus Kamlat ja Bert Järvet.

TOP 40 edetabelisse jõudnud lugusid esitles Raadio 2 neljapäeval, 29. detsembril maratonsaates algusega kell 12 päeval.

Eesti parimad:

1. Nublu "Kastehein"

2. Púr Múdd x Grete Paia "Ainult unustamiseks"

3. 5miinust "?mis sa tegid"

4. Merilin Mälk - "Tuim ja tundetu" (Feat. Säm)

5. Shanon "Põgenemisplaan"

6. 5miinust "Vamos"

7. Stefan "Miraaž"

8. Karl-Erik Taukar "Ookean"

9. Villemdrillem x Elina Born "Veelparem"

10. Andrei Zevakin "Valikud" (Feat. An-Marlen)

11. Stefan "Hope"

12. Eik "Meie Süü" (Feat. Villemdrillem, Maris Pihlap & Mattias Tirmaste)

13. Gameboy Tetris x Nublu "Kuhu kadis Sten?"

14. Kaw "Minna koos" feat. Nublu

15. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab"

16. Stefan "Kiri külmkapi peal"

17. Reket "Natuke nii, natuke naa"

18. Nublu "V6sa"

19. Alika Milova "C'est La Vie"

20. Liis Lemsalu "Teesklejad"

21. Ariadne "Hands Tied"

22. Minimal Wind feat. Elisabeth Tiffany "What to Make of This"

23. Clicherik & Mäx "Pargi 6"

24. Villemdrillem "Vanad vigurid"

25. Margiiela "Sucka Shit" feat. Leis, Kaw, Beebi, Villemdrillem, Pluuto

26. Villemdrillem "Romeo"

27. Arop "Kommunikatsiooni probleem"

28. Henrico "Pilkude eest" (Feat. Not Over)

29. Alika Milova "Bon Appetit"

30. Jaagup Tuisk x Ines "Tuhk ja tolm"

31. Maian "Meeletu"

32. Jüri Pootsmann "Vaata mind"

33. Merilin Mälk "Sinisilmne"

34. Jüri Pootsmann "Jäljed jätsid tuulde"

36. Põhja-Tallinn "C´est la vie"

37. Trad.Attack! "Ella"

38. Kirot "Kas sa elad enam"? (Feat. Säm)

39. Marcara x Siimi "Zim Zimma"

40. Reket "Too Mul Lilli"

Välismaa parimad:

1. Harry Styles "As It Was"

2. Maneskin "Supermodel"

3. Kate Bush "Running Up That Hill"

4. David Guetta & Bebe Rexha "I'm Good (Blue)"

5. Taylor Swift "Anti-Hero"

6. Elton John, Britney Spears "Hold Me Closer"

7. Harry Styles "Late Night Talking"

8. Maneskin "The Loneliest"

9. Sam Smith, Kim Petras "Unholy"

10. The Weeknd "Out of Time"

11. Luude x Mattafix "Big City Life"

12. The Weeknd "Sacrifice"

13. Rihanna "Lift Me Up"

14. Billie Eilish "TV"

15. Camila Cabello "Bam Bam" feat. Ed Sheeran

16. Beyoncé "Break My Soul"

18. Harry Styles "Daydreaming"

19. Doja Cat "Vegas"

20. Beyoncé "Cuff It"

21. Jack Harlow "First Class"

22. Tiësto & Ava Max "The Motto"

23. Luude "Down Under" (Feat. Colin Hay)

24. Gayle -"Abcdefu"

25. Lizzo "About Damn Time"

26. Red Hot Chili Peppers "Black Summer"

27. Harry Styles "Music For a Sushi Restaurant"

28. Calvin Harris "Stay With Me" (Feat. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell)

29. Steve Lacy "Bad Habit"

30. Eliza Rose & Interplanetary Criminal "B.O.T.A. (Baddest Of Them All)"

31. Fred again.. x Swedish House Mafia "Turn On The Lights Again.." (Feat. Future)

32. Nicki Minaj "Super Freaky Girl"

33. Cornelia Jakobs "Hold Me Closer"

34. Asap Rocky "D.M.B."

35. James Hype, Miggy Dela Rosa "Ferrari"

36. Ed Sheeran, Pokémon "Celestial"

37. Lewis Capaldi "Forget Me"

38. Charlie Puth "Light Switch"

39. Southstar "Miss You"

40. Kalush Orchestra "Stefania"