Vahur Kersna: Kuldne Trio muutis jaburdusi täis ajastu kergemaks ja rõõmsamaks

"Saame päris hea ülevaate, milline oli too ajastu, kust me oleme pärit — millisest absurdsest, groteski ja jaburdust pungil ühiskonnast me tuleme. See on kokkuvõte inimestest, kes tollal elasid ja pidid hakkama saama. Ega see ülemäära lihtne ei olnud," rääkis Kersna "Vikerhommikus" ning tõdes, et Kuldne Trio tegi inimeste elu kergemaks ja rõõmsamaks.

Kersna ütles, et põhjalik süvenemine Kuldse Trio tegevusse aitas tal aduda, kui tähelepanuväärse bändiga meie kultuuripildis on tegemist, kuid samal ajal pole aegade jooksu lneisse just ülemäära austavalt ega väärikalt suhtutud.

"Väljast paistis ta ju ühesugune — tola- ja klounibänd —, aga kui sa kaevud sellesse, mida nad tegelikult tegid, kui see vaht ja tolm maha kloppida, siis tuleb sealt väga andekate väga vaimukas looming välja," rääkis ta ning võrdles Kuldset Triot vulkaaniga, mis ühel hetkel tuleb ja lihtsalt purskab.

Ta meenutas, kuidas tuhanded inimesed käisid uuesti ja uuesti Kuldse Trio suvetuuridel ja raha aeti kilekottidega kokku. "Nad olid meelelahutajad, ei olnud teisi nii võimsaid tuure. Kui sind on vaja selles ajas ja neil inimestel, siis sa oledki edukas!"

Kersna jutustas, et bändil tuli ette ka keerulist aega ja leiutamist, mismoodi edasi. "Ühel hetkel nad tundsid, et kolhooside ja kolhoosnike aeg on läbi, aga kuidagi tuli ellu jääda ja end kehtestada. Aastal 2003 tulid need vene plaadid, mis olid õudsed, kohutavad, aga kindlustasid elamise."

1. jaanuaril kell 21.20 algav teledokumentaal "Kuldne Trio. Häbitult rahvalik" annab vaatajale ka hea aja konteksti — mis toimus maailmas ja mis toimus samal ajal Kuldse Trioga. "Kui sündis Jüri Vlassov, tähistati väga uhkelt Stalini 70. sünnipäeva. Mis toimus bändiga, kui esimene inimene jõudis Kuule, mis sai siis, kui Kalevis hakati nätsu tootma," tõi ta näiteid.

Lõpetuseks nimetas Vahur Kersna oma lemmikloo Kuldselt Triolt, selleks on "Suur kuu". "See on minu absoluutne lemmik, mängisin seda omal ajal "Vikerhommikutes" mõnuga, täiskuuhommikutel, kui suur kuu stuudiosse paistis," sõnas ta.