ERR-i telekanalid vahetavad aastat huumori ja muusikaga

Aasta viimasteks päevadeks ja tundideks pakuvad teletegijad, armastatud näitlejad ja muusikud kelmikaid üllatusi. Veel enne aastavahetust, 30. detsembril kell 21.30 jõuab ekraanile "Suur aastalõpuviktoriin". Marko Reikopi juhtimisel hakkavad aastat meenutama Peeter Oja, Tanja Mihhailova-Saar ja Tiit Sukk, vastasvõistkonna kapten on Mart Juur ning temaga koos Liisi Eesmaa ja Kristjan Jõekalda.

Samal päeval kell 19.30 paneb aastale särava punkti ka muusikaküllane "Orkestri mängud", kus lavale astub Eesti Festivaliorkester koos Paavo Järviga, kes samal päeval tähistab ka sünnipäeva. Kui dirigendipuldis on juubilar Paavo Järvi, on kohal ka maestro Neeme Järvi ja Kristjan Järvi. Kaasa mängivad veel Annely Peebo ja Kaupo Kikkas ning Andres Kõpper ja Sander Mölder.

"Orkestri mängud" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

31. detsember ETV-s

"Õhtusöök ühele" kell 17.10

Legendaarne komöödia, mis kuulub telekavade aastavahetuse programmi juba aastakümneid. Saksamaal näidatakse filmi juba pea pool sajandit järjest ja sama kombe on omaks võtnud mitmete teiste maade telejaamad, sealhulgas ETV. Komöödia vanast daamist Miss Sophiest, kes tahab veeta oma 90. sünnipäeva sõprade seltsis. Kuna nood on surnud, peab ülemteener James mängima kõiki külalisi. Mängivad Freddie Frinton ja Mary Warden.

"Luiskajad" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Luiskajad" kell 17.30

Kuidas tunda lõbusate luiskejuttude seast ära naljakas tõestisündinud lugu? Oma senikuulmata värvikaid eluseiku räägivad Jan Uuspõld, Sepo Seeman ja Peeter Oja. Ka vaatajad on teretulnud osalema, et välja selgitada, kes neist kolmest jääb faktitruuks ja kes ajab kelbast. Jutujuga juhib Anu Välba.

"Mis valesti, see uuesti" kell 19 ja kell 22.40

Peaaegu klassikaline vana-aasta lõpu huumorisaade. ETV armastatud saatejuhid ja näitlejad tutvustavad aasta kõige tähtsamaid uudislõike, teleeksperimente ning karjääri muutvaid laulunumbreid, mida veel keegi pole näinud ja põhjusega, sest neid lõike sobibki avalikult näidata ainult üks kord, vana-aasta õhtul!

"Mis valesti, see uuesti" Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Ada. Eesti oma Marilyn" kell 19.15

Särav filmidiiva Ada Lundver on alati pakkunud kõneainet nii oma imeliste rollide kui ka eraelu tõttu. Kõigest sellest räägiti sel suvel Kiidjärvel toimunud menulavastuses. Kuidas Hiiumaa kaunist maatüdrukust kõmuline diiva sai, uurisime tema sõpradelt ja loo lavale toonud meeskonnalt, eesotsas Sepo Seemannilt, Ain Mäeotsalt, Reet Linnalt, Liina Tennosaarelt, Peeter Ojalt, Anne Reemannilt ja paljudelt teistelt.

"Ühe maja lugu. Estonia" kell 20

Suurejoonelised aastavahetuse ballid ja Estonia käivad käsikäes juba rohkem kui sada aastat. Owe Petersell viib vaatajad seekord pidulikkust, ajalugu ja legende täis teatrisse ning kontserdisaali.

"Õnne 13" aastavahetuse eri kell 20.30

Alma ja Laine peavad Mornas pidu, kuid neid ajab totaalselt tülli erimeelsus kõrvitsasalati üle. Mure lahendamiseks aetakse kamp kokku ja sõidetakse aasta viimasel päeval Tallinna. Seal ristub Morna kõige mõnusamate prouade tee nii Tanel Padari, Marko Reikopi kui ka Anu Saagimiga. Ja punkti paneb i-le eriti salajane erikülaline.

"Õnne 13" aastavahetuse osa 2022 Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Laula me aastat" kell 21.10 ja 22

Millised kuulsad laulud meenuvad, kui öelda selle aasta olulised märksõnad nagu elekter, kuningas, pidu või sõda. Armastatud artistid Ott Lepland, Nele-Liis Vaiksoo, Smilers, Genka, Anett Kulbin jt võtavad aasta lauldes kokku koos Tallinna Politseiorkestriga. Telekontserti juhivad Argo Aadli ja Ragne Pekarev.

"Eesti nüüd siis Vabariik: Suure maoga naine" kell 21.30

Illar ja Ats küpsetavad kavalat plaani aastavahetust Kukekeses veeta, kuid peavad enne terve hulga naisi nõusse saama. Kęstutis ja Paavo ajavad taaskord ohtlikku äri. Marju toob Sirjele kingiks raamatu, mis ajab daamid elevile. Külla tulevad suure maoga naine ja kuningas Arthur.

"EnsV" aastavahetus Autor/allikas: Gea Kumpel

"TV faktor" kell 23.25

Jan Uuspõld vaatab üle lõbusad apsud ja juhtumised, mis 2022. aasta jooksul Eesti Televisiooni kaamerate ette jäid.

Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus 2022 – ETV, ETV2 ja ETV+ kell 23.50 (kõnele järgneb hümn)

"ABBA hitid. Koit, Kaire, Dagmar ja Rolf" uue aasta esimestel minutitel

ABBA on jätnud kustumatu jälje muusikamaailma ja tänaseni kõlavad nende laulud nii raadiotes kui ka lavalaudadel. Ansambli kuulsaid hitte laulavad Koit Toome, Rolf Roosalu, Dagmar Oja ja Kaire Vilgats. Saab nautida muusikat, melu, sära ja glamuuri!

31. detsember ETV2-s

"Stand-up on siin! Koomikud tuuril" kell 20

Aastavahetusel naerutab teid tele-eetri vahendusel Eesti stand-up'i paremik: lavale astuvad nii tuntud rahva lemmikud kui ka lootustandvad uued koomikud. Saate jooksul käib vaatajate eest läbi üheksa koomikut, kes kõik on kokku pannud oma tugevaima materjali ja sellega terve sügise suurematel teatrilavadel tuuritanud. Iga esineja on kirjutanud materjali oma elu ja kogemuste põhjal. Seega on teemade valik lai ja iga vaataja leiab sealt midagi, mis just teda kõnetab. Teatrilavalt tulevad eetrisse Sander Õigus, Mikael Meema, Mattias Naan, Karl-Alari Varma, Ardo Asperk, Ann Vaida, Endrik Puntso, Aleksandr Popov ja Johannes Vaher.

"Kümme kaadrit" Mart Sander kell 21.20

Vana-aastaõhtul on Kristjan Jõekalda autorisaate külaliseks üks Eesti meelelahutusmaailma tippe - muusik, kunstnik, kirjanik, lavastaja ja näitleja Mart Sander, kes jagab televaatajatega kümmet kaadrit oma isiklikust fotoarhiivist, aga istub muidugi ka klaveri taha.

"Kümme kaadrit" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Metallica kontsert" kell 22

Metallica albumi ja DVD jaoks salvestati kontsert koos San Francisco sümfooniaorkestriga, mida juhatas Edwin Outwater. Kontserdiga tähistati 20 aasta möödumist Metallica esimesest menukast Grammyga auhinnatud kontsertfilmist "S&M".

"Kitsas king" kell 23.35

Nääriöö naljakad lood - Evi, Ervin ja väike Villu ootavad, kes siis seekord külla tuleb. Osades Anu Lamp, Andrus Vaarik, Harry Kõrvits ja Peeter Oja. Autorid Hardi Volmer ja Riho Unt.

Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus 2022 – ETV, ETV2 ja ETV+ kell 23.50 (kõnele järgneb hümn)

"Coldplay kontsert" uue aasta esimestel minutitel

Grammy auhindadega pärjatud ansambli Coldplay kontsert on filmitud nende kontserttuuri "A Head Full of Dreams" ajal São Paulos.

31. detsember ETV+s

"Aastavahetuse ETV+ga" ETV+ 31.12 kell 22.30 ja jätk uue aasta esimestel minutitel

Tallinna Raekoja platsil toimuval pidulikul kontserdil astuvad lavale Vene teatri näitlejad ning tuntud muusikud ja lauljad nii Tallinnast kui ka Narvast. Õhtujuhid Viktor Marvin ja Sergei Furmanjuk loovad koos publikuga hea tuju ja piduliku meeleolu.

1. jaanuar

"Viini Filharmoonikute uusaastakontsert 2023" ETV-s kell 12.15

2023. aasta Viini Filharmoonikute uusaastakontsert on traditsioon, mida muusikasõbrad üle maailma pikisilmi ootavad. Sel aastal juhatab maailma üht parimat orkestrit maestro Franz Welser-Möst ning Viini muusikaühingu kuldsest saalist jõuavad vaatajate ja kuulajateni mitte ainult imelised tõlgendused armastatud heliloojate loodust, vaid Austria muusikud edastavad ka traditsioonilise lootuse, sõpruse ning rahu sõnumi. Uusaastakontserti kommenteerib Toomas Luhats.

Uus sari "Legend eluajal" ETV-s kell 18.30

Armastatud spordireporter Ervin Klausson solvab tahtmatult Eesti naislaskesuusatajat, kes on lähenevatel olümpiamängudel juhtumisi meie ainus arvestatav medalilootus. Hakkab susisema skandaal, mis ähvardab Ervini elu ja karjääri pea peale pöörata. Samas näeme sporditoimetuse hoogsat tööd ja kohtume Ervini värvikate kolleegidega. Toimetusse asub aga tööle uus ja vastuoluline reporter, kes muudab Ervini olukorra veelgi pingelisemaks. Sarjas mängivad Janek Joost, Tõnis Niinemets, Ursula Ratassepp, Ülle Kaljuste jt.

"Legend eluajal" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Eesti Kontserdi ja Rémy Martini uusaastakontsert" ETV-s kell 19

Säraval uusaastakontserdil, millega tähistatakse dirigent Paavo Järvi 60. sünnipäeva, soleerivad Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ees laulja Ain Anger ja akordionivirtuoos Ksenja Sidorova.

"Kuldne trio. Häbitult rahvalik" ETV-s kell 21.20

Vahur Kersna põhjalik teledokumentaal maalib empaatilise pildi Eesti läbi aegade parima huumoribändi pea pool sajandit kestnud tähelennust üle tundmatuseni muutuvate maastike.

Anthony Hopkinsile pühendatud teemaõhtu ETV2-s algusega kell 19.30

ETV2 pühendab äsja 85. sünnipäeva tähistanud filmilegendile teemaõhtu. Näitamisele tulevad mängufilmid "Howards End" ja "Sügislegendid" ning dokumentaal "Hannibal Hopkins & Sir Anthony".

Riigikogu esimehe uusaastatervitus ETV-s kell 21.10 ja viipekeelse tõlkega kell 19.15 ETV2-s, ETV+ kanalil kell 20.10