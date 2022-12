Aasta muusik Marcel Johannes Kits: uusi hitte ma ei kuula

Kits tõdes, et tänu aasta muusiku tiitlile on tema tänavune pühadeaeg olnud pingelisem kui tavaliselt. "Ma pean 5. jaanuariks stuudiokontserdi ette valmistama," lausus ta, lisades, et kui inimesed tulevad aasta muusikut kuulama, siis võivad neid kõrged ootused olla.

"Kui üldse ei viitsi, siis lähen välja või teen midagi muud korraks: söön, jalutan või kuulan muusikat," vastas Kits küsimusele, kuidas ta ennast motiveerib lugusid harjutama, kui selleks parasjagu tuju ei ole. "Kui juba kolm päeva ei mängi, siis annab tunda."

"Kusjuures pille me ei mängi kunagi," rääkis Kits, kuidas nende pere jõule tähistab. "Meil on naljakas komme tekkinud viimastel aastatel - kõik tahavad, et mina jõuluvana teeksin," muigas ta. "Neile meeldib see, et ma mängin natuke lolli."

Hetkel õpib Kits Berliinis ülikoolis. "Eestis on hinnad nii lakke läinud," rääkis Kits, et väga suurt vahet enam Eesti ja Saksamaa üürihindadel ei olegi. "Keskmine üliõpilane peaks arvestama 400-500 euroga," lausus ta, et sellise hinnaga saab Berliinis omale toa üürida.

"Ma olen kuulanud hästi palju jazz'i ja natuke vanemat popmuusikat," rääkis Kits oma viimase aja muusikalistest eelistustest. "Sel aastal olen isegi techno-muusikat kuulanud."

"Praeguseid uusi hitte ma ei kuula," vastas Kits küsimusele, kui kursis ta on tänavuste Raadio 2 Aastahitil osalevate lugudega. "Aga on erandeid - näiteks Nublut olen ma kuulanud ja tema meeldib mulle, kuigi ma ei ole räpi-inimene."

Kits pani saatejuhtide soovil kokku ka enda Aastahiti esikolmiku, kuhu kuulusid Shanoni "Põgenemisplaan", Púr Múddi ja Grete Paia "Ainult unustamiseks" ning Nublu "Kastehein".