Lauamängude huviline: esimene reegel on see, et endal tuleks reeglid selgeks teha

"Lauamängude mängimine on kallis hobi siis, kui pisik sisse tuleb ja kui sa tahad lauamänge järjest juurde osta. Hinnaklassid võivad suurte mängude puhul minna isegi üle 100 euro. Samas, kui on mänguhuviliste seltskond ja igaüks mingi investeeringu teeb, siis ei ole see üldse nii suur kulu," sõnas Vaidla.

"Tegelikult ma julgustakski inimesi võtma ette ka keerulisemaid mänge," soovitas Vaidla, lisades, et inimesed võivad lapseeast mäletada "Tsirkust" või "Reis ümber maailmat", kuid tegelikult on palju lauamänge, mis ka täiskasvanutele huvitavamad on. "Ma olen kaldunud strateegiamängude poole, kus õnnefaktor on minimaalne," lausus Vaidla, milliseid lauamänge tema mängida eelistab. "Kui kaotad, siis saad pärast peeglisse vaadata ja mõelda, kus sa vea tegid."

Vaidla sõnul on tema üks lemmikuid lauamänge "St. Petersburg". "Seda me mängisime pärast kodus naisega, kõikide sõpradega, ööd ja päevad läbi, kuni leidsime järgmise toreda mängu."

"Kõige esimene reegel on see, et endal tuleks reeglid hästi selgeks teha," rääkis Vaidla, kuidas tuleks sõpru lauamänge mängima meelitada. "Siis on üsna kindel, et sõbrad tahavad uuesti mängima tulla."

"Minu jaoks on kõige kõvem Eesti mäng "Air King". Ma vaatasin järgi, et Oliver Sihiveer on selle teinud. See on algajasõbralik ja lihtne mäng," soovitas Vaidla. Teiseks näiteks tõi ta Meelis Looveeri loodud lauamängu "Food Chain".