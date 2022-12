Karilatsi muuseumi perepäevadel saab sõita saaniga ja mängida vanu jõulumänge

See, et saanisõidus on eestlaste jaoks midagi romantilist ja nostalgilist ühekorraga, on Karilatsi muuseumi rahvale teada ning nii pakutaksegi seal juba teist aastast koolivaheaja perepäeval kõigile külastajatele saanisõitu.

Kohalik talunik Einar Koger tunneb uhkust, et saab oma hobuse Auroraga või –nagu ta ise ütleb – Aurikuga peredele rõõmu valmistada. "Tunne on vahva, see on selline eksootiline värk," sõnas ta.

Ka perepäevalistele meeldib saanisõit. "Väga äge! See liigub nii kiiresti ja see on üldse äge," ütles Markus. "Mulle meeldib ka hobusega ringi käia," ütles Miia.

Kui saanisõit tehtud, sai sedagi proovida, kuidas edeneb sõit vanaaegsetel suuskadel.

"Need ei libise üldse väga hästi. Uuemad ikka libisevad hästi, mis tänapäeval on," tõdes perepäevaline Katriin Jõgila.

Mängida sai ka vanu jõulumänge.

Laste rõõmuks oli muuseumisse kohale toodud kaks jänest ja kits, kelle peamine ülesanne on laste käest kapsalehti ja porgandeid näksida.

"Siin on tore näha vanu traditsioone nagu me siin tegime, mängisime. Ja hea ilm ja lastel tore olla," rääkis perepäevaline Kristjan Pals.

Saanisõidust, lõkke peal keedetud vaarikavarreteest ja muust toredast saab Karilatsil taas osa neljapäeval, mil muuseumis on jälle perepäev.