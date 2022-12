Eesti Laulul osalev Janek: Londonisse kolimise otsust ma ei kahetse

Janek (Janek Valgepea) tunnistas "R2 Pulsis", et Eesti Laulul osalemine on tema pikaaegne unistus olnud. Londonis resideeruv muusik tutvustas ka, millega ta igapäevaselt tegeleb ning milline Eurovisiooni lugu on talle kõige sügavamalt muljet avaldanud.

"Ei tasu kohe ka lahku minna - armastuse ja suhte nimel tuleb hästi palju tööd teha," rääkis Janek, mis on tema Eesti Laulu loo sõnumiks.

"Minu jaoks on see juba isiklik võit, et ma üldse Eesti Laulule pääsesin - see oli mu kauaaegne unistus," ütles Janek. "Nüüd ma tahan lihtsalt protsessi nautida. Muidugi oleks ka finaali pääsemine lahe."

Janek tunnistas, et varasemalt on talle väga meeldinud Loreeni Eurovisiooni võidulugu "Euphoria", mis on üks väheseid lugusid, mis talle külmavärinaid tekitanud on. "Laulja oli sellise hääle ja karismaga, et tekitas tundeid, mida päris paljud teised lauljad minus tekitanud ei ole."

Janek meenutas ka, et 2012. aastal sai ta superstaarisaates kuuenda koha. Ta lisas, et kui ta superstaarisaatest välja langes, siis ta mõtles, et peab veel natuke aega Eestis olema ja ei saa kohe välismaale õppima minna, sest äkki tuleb mingisuguseid huvitavaid koostööpakkumisi. Neid aga ülemäära palju ei tulnud. "Ja siis mõtlesin, et lähen ikkagi Tallinna Ülikoolist ära - tol hetkel õpisin itaalia keelt ja kultuuri. Läksin ülikoolist ära ja kolisin Londonisse. Seda otsust ma ei kahetse - see oli super kogemus," kinnitas ta. Londonis õppis Janek muusikaülikoolis.

"Pärast seda läksin maailma rändama, elasin natuke aega Austraalias," rääkis ta, lisades, et Londonisse tagasi minnes võttis ta endale päevatöö, kuid salvestas kodus muusikat edasi. "Ma töötan praegu varahaldusfirmas - tegelen täitsa teistsuguse asjaga," lausus Janek, et täiskohaga muusik ta ei ole.