Näitleja Mihkel Kuusk "Kalevi" võtetest: tundsin ennast nagu kuningakass

"Iga päev olid uued katsumused," kommenteeris näitleja "Kalevi" võtetel osalemist. "Kindlasti on selles hetkes olemine midagi väga erilist," viitas ta hetkedele, mil võtted veel käisid.

"Kui kaamera tööle pannakse, siis juhtub mingi maagia ja need asjad, mida sa muidu oskad, siis enam justkui ei oska," kirjeldas Kuusk filmivõtetel aset leidnud seika, kus ta pidi viskama korvpalliplatsil mitu korda järjest palli rõngasse. "Viskasin vähemalt 40, kui mitte 50 korda mööda," meenutas ta.

"Kõik ootasid, kuni ma lõpuks karjuma hakkasin ... Ma olin nii frustreerunud, et tegin lihtsalt ühe karje - mõtlesin, et äkki see aitab mind," tunnistas Kuusk. "Pärast karjet tuli Ove (Ove Musting -- toim.) mu juurde ja ütles, et kuule, see ei ole okei. Võib-olla toimus selle piinlikkuse pärast ka lõdvestumine," sõnas ta, lisades, et pärast seda vahejuhtumit sai ta siiski visked korpalliplatsil sooritatud.

"Selle filmiga oli tõesti nii - ma tundsin ennast nagu kuningakass," vastas Kuusk küsimusele, kas teda viidi ja toodi autoga võtteplatsile. "Võtted algasid vahetult enne koroonat, märtsis aastal 2020 ja lõppesid 2021. aasta augustis," ütles ta, lisades, et viimaseid võttepäevi lükati pikalt edasi ning seetõttu pidi ta mullet'i soenguga kaua ringi käima, mis oli spetsiaalselt filmi jaoks lõigatud. "Oli vaja 500 taustanäitlejat -- neid ei saanud lihtsalt reeglite pärast kokku," meenutas ta koroonaaja piiranguid.