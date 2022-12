ETV2 täidab aastalõpu superstaaride kontsertidega

"Rita Ora Eiffeli tornis" 27.12 kell 21.20

Rita Ora kontsert Eiffeli tornis, kus ta esitas Pariisi vaadete taustal hitte, nagu "Anywhere", "Lonely Together", "Let You Love Me" jt, üllatades kostüümivalikuga, mille Fendi, Miu Miu Lanvin ja Alexandre Vauthier olid loonud just temale.

"Sting. Kontsert Pariisis" 28.12 kell 21.20

Sting esines Pariisis Olympia areenil aastal 2017, esitades lugusid oma äsja ilmunud albumilt, aga ka vanu lugusid ansambli The Police repertuaarist.

"Michael Bublé kontsert" 29.12 kell 21.20

Grammydega pärjatud Kanada artist Michael Bublé esitab kontserdil oma läbi aegade parimaid hitte.

"Alicia Keys LA-s aastavahetusel 2020" 30.12 kell 21.20

Alicia Keys'i muusika kõlab Los Angelese Ace Hotel Theatre'is vaheldumisi jutuvestmisega. Keys tutvustab kontserdil oma seitsmendat stuudioalbumit.

"Metallica. "S&M2"" 31.12 kell 22.00

Metallica albumi ja DVD jaoks salvestati kontsert koos San Francisco Sümfooniaorkestriga, mida juhatas Edwin Outwater. Kontserdiga tähistati 20 aasta möödumist Metallica esimesest menukast Grammyga auhinnatud kontsertfilmist "S&M".

"Coldplay kontsert São Paulos" uue aasta öösel kell 00.00

Grammyga pärjatud ansambli Coldplay kontsert on filmitud nende kontserttuuri "A Head Full of Dreams" ajal São Paulos.