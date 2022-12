Kultuurikatlas astuvad aastavahetusel üles Nublu, Noep ja teised

Laupäeval, 31. detsembril toimub Kultuurikatlas aastavahetuse pidu, kus astuvad üles Nublu, Noep ja Funk Embassy DJ-d. Õhtu erikülaline on Gameboy Tetris.

Aasta viimasel õhtul toimub pidu Kultuurikatlas kahes ruumis. A-saalis astuvad üles Nublu ning Noep, DJ-d Lill ja Dr. PhilGood ning Gameboy Tetris. B-saalist leiab Estonian Funk Embassy DJ-d Heidy Purga, Henrik Ehte, Roman Vjazemski ja Kersten Kõrge.

Räppar Nublu jätab 2022. aastaga selja taha oma esimese tuuri, millega esitles oma debüütalbumit "Café Kosmos", millele on paari aastaga lisaks ilmunud ka singlid "Uputada merre", "Pagasita Peruus" ja "Kastehein". Kuu aega tagasi andis ta koos Gameboy Tetrisega välja ühisloo "Kuhu kadus Sten?", mis tuleb Kultuurikatlas ka esitusele.

Noepil ilmus 2021. aasta lõpus täispikk debüütalbum "No Man Is An Island", mis tõi talle 2022. aastal Eesti muusikaauhindade galalt neli auhinda -- lisaks aasta meesartisti ja aasta popartisti kategooriatele ka aasta debüütalbumi ning aasta albumi kategooriates. 2022. aastal andis ta välja lood "Friday Nights" ning "N.Y.M.P.H.O.maniac".

Aastavahetusel tulevad Kultuurikatlas Noepi ja Nublu repertuaaridest esitlusele nii vanemad kui ka uuemad palad.

Kontsertpidu toimub Kultuurikatla kahes ruumis, black box'is ja katelde saalis. Uksed aastavahetuse üritusele avanevad südaööl.