Eva Koppel diabeedist: tekkis põletik ja kõik varbad läksid mustaks

Eva Koppel on diabeetik alates 9. eluaastast ning haiguse tõttu on teda tabanud rasked tüsistused, millega teda nooruspõlves ka hirmutati. Kogemusnõustajana töötav Ave Kaal-Sunduk on Koppeli saatusekaaslane ning aitab tal eluga toime tulla.

"Ma lõikasin endale sisse suure varba küünt lõigates," rääkis Koppel õnnetust juhtumist, mille tagajärjel tal gangreen tekkis ning mis ta ratastooli aheldas. "Tekkis põletik ja kõik varbad läksid mustaks. Varbad võeti ära, aga jalg mädanes ikkagi edasi ja siis võeti ka pool säärt," lisas Koppel. Veri ei jõudnud lihtsalt tema keha piisavalt puhastada. Koppeli teine jalg tuli amputeerida tänavu suvel, kui tema kanüül lekkima hakkas ning jalg sõna otseses mõttes ära kuivas.

Eva sõnas aga, et noorena hoolitses ema tema eest palju ning toona diabeet talle laastavalt ei mõjunud. "Emast oli mulle suur tugi - ta suri ära eelmise aasta juunikuus ja siis jäin ma üksi," rääkis ta, lisades, et ka tema vend haigestus noorena diabeeti ning suri juba 37-aastaselt.

"Ma olin neid lugusid ja elusid näinud ja ma teadsin, et võib hullemaks minna ja ma teadsin, kui ma enda eest ei hoolitse, siis juhtubki nii," vastas Koppel küsimusele, kui palju ta mõtles haiguse ägenemisele ja gangreenile nooremana. Ta lisas, et soovis olla tavaline noor ning käis nii mõnigi kord sõpradega väljas siis, kui ema seda tegelikult ei lubanud.

Eva saatusekaaslane Ave on samuti 9-aastasest peale diabeetik. Saaremaa diabeetikute eestvedajana ja kogemusnõustajana üritab ta Evat tema suletud maailmast välja aidata. Ka Ave lapsepõlvele ja noorusele lõi diagnoos sügava pitseri.

Ave tõdes, et talle rääkisid arstid nooremana, et lapsi pole tal mõtet saada. "Aga õnneks ajad muutusid ja ravid ning võimalused muutusid," sõnas ta. "Tänaseks on mul kolm last, kaks lapselast ja suve alguses on tulemas kolmas lapselaps. Kõik nad on õnneks terved."

"Kuna silmades ja neerudes on kõige väiksemad veresooned, siis need saavad tavaliselt kõige varem kahjustatud," tutvustas Ave, et temal on saanud diabeedi tõttu silmad kahjustada ning Eval neerud. Avel on diagnoositud retinopaatia.

"Insuliinipump annab ikka palju parema ja efektiivsena ravi," kinnitas Ave, et pump peaks olema igal diabeetikul.