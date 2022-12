Anne Veski: kõige õudsem ongi see, et sa lähed koju ja seal ei ole mitte kedagi

Muusik Anne Veski ütles "Jõulutunnelis", et pärast Benno Beltšikovi surma on ta mõistnud, et saab tegelikult ise ka hakkama. Samas rõhutas ta, et selliseks sündmuseks ei ole keegi kunagi valmis.

"Ma olen oma elu üle järele mõelnud ja ma pole praktiliselt üksi elanudki, esimest korda läksin mehele 21-aastaselt ning mul on kogu aeg olnud keegi kõrval, Benno oli minu kõrval 40 aastat," ütles Anne Veski ja lisas, et sa võid mõtetes ükspuha milleks valmis olla, aga sa pole kunagi valmis. "Kõige õudsem ongi see, et sa lähed koju ja seal ei ole mitte kedagi."

Veski kiitis koroonaperioodi, sest siis nad said olla kahekesi kodus koos. "See oli tore," tõdes ta ja mainis, et sel aastal sai ta teada, et ta on tugev ning saab hakkama. "Ma oskan ise kõike teha, ma ei oska keerukaid toite teha, see tuli Bennol nii hästi välja, aga see, et liha ahju panna või ahjukartuleid teha, sellega ma saan väga hästi hakkama, nälga ma ei jää, ärge muretsege."

Lapselapsed kutsuvad Anne Veskit mammaks. "Väiksest peale mind nimetati mammaks ja mulle meeldib nendega õudselt mängida lauamänge, see on tore," ütles ta ja lisas, et jõuluõhtul on ta alati oma tütre juures, kus nad jagavad ka kingitusi. "Eelmine aasta said lapselapsed minult kampsunid, see oli ka võib-olla koroonaajast tingitud, et mul oli selleks rohkem aega."

"Tegutsemine on see, mis aitab, ega muud ei ole, seda ma lugesin esimesena, et koju istuma ei tohi kunagi jääda, kogu aeg tuleb tegutseda, sest see viib halvad mõtted minema," rõhutas Veski.