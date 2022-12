Diabeedi diagnoosiga Mattiase suurim unistus on saada piloodiks

Mattias oli 9-aastane, kui diabeet endast esimest korda märku andis. Suur väsimus ei läinud kuidagi üle ja Tartu Lastehaiglas selguski ootamatu tõde. "See on haigus, kus tuleb nagu valmis olla kõigeks, toona ma muidugi ei teadnud seda, et see vajab nii pidevat ja nii ulatuslikku järelevalvet, nii palju sekkumist, nii palju koolitamist, enda teadlikkuse kasvatamist," sõnas ema Piret Tislar.

Mattias on üks neist õnnelikest, kes haigeks jäädes sai kohe insuliinipumba. See on säästnud teda tuhandetest nõelatorgetest. Ema kinnitas, et koolis käies unustab poeg Mattias ära, et tal on diabeet ning tal on selle üle mõneti hea meel. "Sest see ei ole lihtne teadmine, millega elada iga päev, päevast-päeva, tund-tunnilt, sekund-sekundisse, sa pead mäletama, et sul on midagi küljes, mida sa pead korrigeerima" sõnas ta ja lisas, et see pump annab ju alarme. "Ja ma näen seda, et ta lihtsalt teeb seda liigutust, et see alarm ära vaigistada, et ta tegelikult ei vaata, mis toimub, ma annan endale aru, et diabeet on minul, mina olen täiskohaga diabeetik, võttes ära oma pojalt natukesegi seda koormust, millega ei ole lihtne elada."

"Diabeedilapse kõrval elamine tähendab seda, et tema diabeedi näite tuleb jälgida kogu aeg, ma valvan oma lapse und ka öösel, sest Mattias alarme öösel ei kuule," kinnitas ema ja lisas, et ta sai üsna kiiresti aru, et ta ei saa olla kogu aeg magamata. "Kui ma otsustasin ühel hetkel, et ma pean puhkama selleks, et ma roolis ei magaks, siis ma pean magama ning otsustasingi, et ma mõnda aega ei kuule neid alarme öösel, ma võtsin endale õiguse magada ja siis juhtus see, et need suhkrud olid liiga kaua kõrged, süsteem läks rikki ja ühel koolivaheajal olid tema suhkrud nii kaua nii kõrged, et ma pidin kutsuma kiirabi.

"Väga raske on näha oma last diivanil, kes ajab juba segast juttu, kelle silmad on pahupidi ja ütleb sulle, et emme, tee ükskõik mida, ära kutsu kiirabi, ma ei taha minna haiglasse, me saame sellega ise hakkama," sõnas Tislar ja ütles, et nad käisid ikkagi haiglas ning Mattias oli mõned tunnid tilguti otsas. "Tilgutati see veri puhtaks ja me tulime koju tagasi, aga siit tuli mulle õppetund, et Piret, kas sa magad või pigem ära maga."

Piret Tislar sõnas, et poeg Mattias on talle palju kordi märku andnud, et temast võiks tulla piloot. "Ta väga-väga igatseb lennata, aga umbes kuu aega võtsin südame rindu ja ütles ühel pikal autosõidul, et kulla poja, sinust ei saa kunagi pilooti, diabeetikuid ei lubata lennukit juhtima," mainis ta ja lisas, et seda lootust ei tohi ära kustutada. "Usu mind, tehnoloogia areneb, seaduseid saab muuta, meie saame maailma muuta, sa saad piloodiks."