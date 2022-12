Normakute perekonnas on diabeedi diagnoosi saanud kaks last ja isa

Anette diabeedi diagnoos viis aastat tagasi oli perele suur šokk, sest juba varem oli haigus ilmnenud Anette vanemal vennal Stenil ja isa Svenil. "Kaheksa ja pool aastat tagasi oli esimesena Sten, mu ema sünnipäeva hommikul laps oksendab kodus, mõtlesime, et lähme perearstile, et juba mitu päeva siin imelik olnud ja siis jõudsime arstile, aga arsti ukse taga ta järsku minestas ja läksime haiglasse," selgitas ema Anu Normak ja lisas, et umbes nädal hiljem sai diabeedi diagnoosi isa Sven. "Ja siis tuli Anette diagnoos kolm aastat hiljem."

Isa Sven Norman kinnitas, et kui ta sai teada, et pojal Stenil on diabeet, siis ta ei teadnud haigusest mitte midagi. "Seega enne arstile minekut aitas mind doktor Google," sõnas ta ja lisas, et kui ta neid asju lugema hakkas, langes ta üha sügavamasse depressiooni. "Ühest blogist lugesin, et see esimese tüübi diabeet on nagu giljotiin su kaelal ning üheksa aastat hiljem ma nõustun selle mehega, üks väike viga ja kui sa oled üksinda sel hetkel, siis sa oledki läinud siit maailmast."

Anu Normaku sõnul oli kõige hirmsam asi see, kui lapsed olid trennis ja nad otsustasid üle pika aja minna tema õele külla, kes elab 20 minuti kaugusel. "Ühel hetkel helistab treener, et tal on väga paha olla, okei, istusime autosse," selgitas ta ja lisas, et kui nad kohale jõudsid, siis seal ei olnud mitte üks, vaid lausa kaks last, kes olid mõlemad täiesti süldid. "Kui sa seal õigel ajal abi ei saa, siis järgmine samm on surm," rõhutas ema.

Mõlemal lapsel on nüüdseks nii insuliinipump kui ka eriti moodne veresuhkru sensor. Info laste veresuhkru tasemest jõuab sealt otse vanemate telefoni. "See on teinud elu natuke rahulikumaks, kui lapsed telefoni vastu ei võta ja mul tekib väike paanika, kas on kõik hästi, kus nad on, kas nad on elus," kinnitas ema.

"See uus monitooringusüsteem on ikka teinud elu tegelikult väga palju rahulikumaks, enne olin tööl ja ma ei teadnud, mis Anettega toimub näiteks, kuidas tal on veresuhkur, kus ta on, mis ta teeb," ütles isa ja lisas, et ta võtab oma telefonis äpi lahti. "Selline väike südamerahu on olemas, enne mul seda ei olnud, enne ma kogu aeg muretsesin, mida nad teevad, aga öösel ikkagi magada ei saa, öösel peab ikkagi laste juures käima.."



Perekond Normakul on peale elektrooniliste abivahendite veel üks eriti tundlik abiline: spetsiaalse väljaõppega hüpokoer Bruno, kes haistab diabeetiku hingeõhust, kui veresuhkur on ohtlikult madalale langenud ja annab sellest kohe märku.