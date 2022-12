Malle Pärn Eino Baskinist: ta ikka võrgutas mind

'"See romaanikene... Ta oli tõesti väga ilus mees. Väga šarmikas ja vaimukas. Ta ikka võrgutas mind. Ma ei tea, missugune naine suudaks vastu panna 46-aastasele Eino Baskinile," läks Malle meenutustega tagasi pöördelisse aega oma elus, kui ta emaks sai.

Ta kohtus Baskiniga estraadistuudios, kuhu näitleja Ines Aru teda kõnetehnika õppejõuks soovitas. Baskin hakkas vaimukusi loopides pidevalt pilku Mallele heitma ja kutsus ta oma partneriks. "Vaatasin lava kõrval ta monolooge, iga etteaste oli erinev. Kuidas ta pildus oma energiat ja šarmi publikusse — seda oli võrratu vaadata. See oli see, mis mu ära võlus ja mulle saatuslikuks sai," tõdes ta.

Kui Katrin sündis, teadis Malle kohe, et tütar tuleb tal üksi üles kasvatada. "Mul ei tulnud hetkekski mõtet, et kaotan ta ära," ütles Malle ja lisas, et kuigi tema huvid olid teater ja kunst ning last polnud veel mõtteski, siis tema olemasolust teada saades tundis ta, et on valmis. "Hirm oli ka, aga käisin kui pilvedel."

Eino Baskin kuulis tütrest, kui Katrin oli mõnekuune. "Ma ei julgenud enne öelda, ta poleks seda lubanud. See, et Baskin ei tahtnud last tunnistada, oli tema perekonnasisene asi, ega ma ei uurinud ka. Ta ei tahtnud, et minagi seda avaldaksin," rääkis Malle.

Esialgu Katrin isa kohta otseseid vastuseid emalt ei saanud, kuid 9-10-aastaselt hakkas mujalt vihjeid tulema. Lõpuks küsis ta emalt otse, kas tema isa on Eino Baskin ja sai kinnituse. "Seda ümbritsevat emotsiooni ma ei mäleta, kõik tundus loogiline ja läksime eluga edasi," kirjeldas Katrin.

Malle sõnul tuli ette ka muret ja pisaraid, kuid ta püüdis neid vältida, sest teadis, et need mõjutavad last. "Ema tegi seda palju: ütles, et tal on kõik hästi, aga mina lapsena nägin, et see pole tõsi. See ajas radari sassi. Mulle hakkas tunduma, et ma ei saa usaldada oma sisetunnet. See on ohtlik, ärge nii tehke," jagas Katrin elutarkust. "Pean tunnistama, et olen väga palju õppinud oma tütrelt - ma kuulan teda väga ja tema arvamus on mulle tähtis," lausus Malle.

Näitlejate lapsi pinnitakse eriliselt

Malle tõdes saates, et tema teatrilugu ei ole pikk, kuid ta kõige suurem edulugu on unejutud raadios. "On imeline tunne olla paljude inimeste lapsepõlvehääl — need unejutud — neid on väga palju! Kui ma loen lastele lugu, siis ma mängin ise kõik rollid ja sellest olen saanud oma teatrielamuse kätte."

Katrin ei plaaninud näitlejateed üldse valida, kuid viimasel hetkel viis elu ta siiski lavakunstikooli katsetele. "Mu klassijuhataja ütles, et mine lavakasse, mis sa lolli mängid!" meenutas ta. Ema tütre valikusse ei sekkunud, vaid hoiatas, et näitlejate lapsi pinnitakse sisseastumiskatsetel eriliselt. "See ei ole isiklik, aga võib olla seotud sellega, et oled näitleja tütar," märkis Malle.

"Ma ei tea, kas praegu on teisiti, aga tollal oli see taak — nõudmised olid kõrgemad ja suhtumine selline, et mis sa arvad, et oled näitlejate laps, et sul on kergem," kirjeldas Katrin ja lisas, et seda läbi elada oli õudne, aga juba paari aasta pärast ta mõistis, miks nii käituti. "Kogu pilt jooksis kokku, suurem osa asju sai tähenduse."

Saates jutustas Malle veel, kuidas ta juba lapsest saati oli meelelahutaja ja isemõtleja, kuidas esiti lummanud inglise keele õpingud ülikoolis teatri vastu vahetas, mismoodi tütre ohtlike seiklustega toime tuli ja kuidas kirikuni jõudis.

Katrin tõi esile vanavanemate olulisust tema elus ja ka seda, kuidas vanaema hääl tal siiani sageli peas kõlab. "Ta on mulle palju nõu andnud, mis tegi tugevaks, aitas välja või andis olukorrale teise perspektiivi, mida ma polnud tähele pannud," tõdes Katrin.

"Käbi ei kuku..." on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 10.10. Saatejuht on Sten Teppan.