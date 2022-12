Diabeediga võitlev noorsportlane: see on müüt, et ei tohi enam kommi süüa ega sporti teha

19-aastane Kelly Heinpold on lõppeval aastal U-20 vanuseklassis Eesti meister kettaheites, kuulitõukes ja vasaraheites. Läbi aastate on ta Eesti meistriks tulnud üle 20 korra ning tema nimel on ka mitu TV10 Olümpiastarti sarja rekordit ja esikohta. Teekond medaliteni algas kaheksa aastat tagasi päeval, mida Kelly ema kunagi ei unusta.

Ema Monica Heinpõld sõnas, et kui ta sai teada oma tütre diabeedist, kukkus ta musta auku. "Väga kaua ma ei leppinud sellega, arvasin, et need näitajad on valed, ei saa olla, et laps, kes on olnud terve, täiesti tavaline laps, on äkki sellise diagnoosiga," ütles ta ja lisas, et arst küll lohutas, et see on tavaline elu, kui ise pingutada. "Vanematele on see kindlasti oluliselt keerulisem vastu võtta, ma arvan, et Kelly oligi see, kes tegelikult minu sellest läbi vedas, ma arvan, et mina olin palju raskemas seisus emotsionaalselt kui laps ise."

Kelly Heinpõld meenutaski, et kui nad Tartu haiglasse läksid, siis tema ema esimene küsimus oli, et nüüd ei tohi ju enam sporti teha ja komme süüa. "Aga see kõik on müüt, arst eitas seda kõike ja ütles, et aga palun, teil on see võimalus, et tehke absoluutselt kõike, vahet ei ole."

Diabeetikute kogu elu keerleb selle ümber, et veresuhkur oleks normis. Kõrge veresuhkur kahjustab organismi, liiga madala veresuhkruga võib lihtsalt ära surra. Et leida tasakaal, hakkas Kelly ema pidama üksikasjalikku tervisepäevikut. "Kirjutasin üles kõik, mida kirjutada andis: millise suhkruga me alustame treeninguid, mida ta oli söönud päeva peale, millised olid portsud, mida süstiti, kuidas ta reageerib näiteks viieminutisele treeningule, kui ta teeb näiteks jooksu või kui ta teeb kätekõverdusi ja kuidas suhkur liigub," sõnas ema.

Kõige rohkem kardan Kelly Heinpõld seda, et ta ei suuda enam sellist kontrollida saavutada nagu tal praegu on. "See, et mul on see pump küljes, et midagi alati teavitab mind, kui mul on veresuhkur madal või kõrge, nende seadmetega kontrolli saavutamine on nagu suurem asi, mida sa saad selle haiguse jaoks teha," kinnitas ta ja lisas, et paraku üle 26-aastased inimesed peavad selle ostma endale täishinnaga. "Selle pumba päris hind on üle 3000 euro, seda ei ole mitte kellelgi võtta."

Kelly ema rõhutas, et ilmselt ükski terve sportlane ei peagi teadma seda, kui palju Kelly näeb vaeva selle nimel, et üldse liikuda. "Veresuhkrute kõikumine sportlasel on väga kiire ja äkiline ning see oht, et sinuga midagi juhtub kas treeningu käigus, kui suhkur läheb madalaks ja sa kooma võid kukkuda, on väga suur tegelikult," kinnitas ta.