Elephants From Neptune annab koos ansambliga Ouu uue albumi lisakontserdi

Elephants From Neptune esitles viimase kuu jooksul enda uut plaati täissaalidele nii Tallinnas, Pärnus kui ka Tartus. Bänd tuleb veel üheks õhtuks Tallinnas lavale, et anda albumi esitlustuurile lõppakord.

Külalisartistina astub lavale Ouu – neljaliikmeline bänd, kes on Eesti muusikaamaastikul tegutsenud kümme aastat, viljeledes eelkõige kitarride, süntide ja vokaalharmooniate keskset psühhedeelset indie pop'i.

Elephants From Neptune'i diskograafias neljas album "Boogieland" on soojalt vastu võetud veel nii raadioeetris – püsides looga "Motel Blue" Raadio 2 TOP 20-s juba kolmandat kuud järjest – kui ka plaadipoodide plaadimüügi edetabelite tippudes. Samuti on album pälvinud tunnustust kriitikutelt:

"Dünaamilisem kui varasemad albumid, siin on tähelepanu üleval hoidvaid laadivahetusi, vormilised lahendused püsivad üle lugude ühtses, aga laialt mänguvõimalusi pakkuvas stiilipaletis, tehes viiteid bluusile, kõrberokile, aga ka kosmilisema kandi funk'ile ja isegi yacht soul'ile. Seda osakaaludes, mis ei mõju ülevõttudena üheltki bändilt, žanrilt või ajastust, vaid killukestena Elephantsi päris oma kõlakollaažist, mis näib nüüd päriselt olevat kokku saanud" – Merit Maarits, ERR

""Boogielandis" on pealiskaudsuse-pingutusest hoolimata piisavalt kihte, sügavust ja professionaalsust, et mingi tiinekatele treitud pop-rokk see kindlasti pole. Samas on EfN ikka nii stiilne, ulakas ja reipalt poosetav, et neid ei sobi hästi võrrelda ka Journey, Chicago või muu taolise n-ö täiskasvanute muusikaga. Osavalt oma kaarte mängides on Neptuuni-elevantidel loodetavasti veel kaua võimalik apelleerida mitmele publikusektorile korraga" – Mart Kalvet, Eesti Ekspress