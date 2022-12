"Orkestri mängud" tõi möödunud nädalal teleri ette rekordilise hulga vaatajaid

Saates otsisid meeleolukatele küsimustele vastuseid Jüri Nael, Anne Veesaar, Risto Joost, Tanja Mihhailova-Saar, Lauri Liiv ja Reigo Tamm ning kõlas suurepärane muusikalimuusika.

Möödunud nädala suurim telehitt oli Kataris toimunud jalgpalli MM-i finaalmäng, mida jälgis ETV2 vahendusel 168 000 silmapaari. Klassikalise muusika sõpru oli selle kõrval suisa kaks kolmandikku.

ETV vaadatuimad saated Autor/allikas: ERR

"Orkestri mänge" saab sel aastal vaadata veel 23. ja 30. detsembril. Sel reedel on saates Tõnu Kaljuste koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga. Mängijateks Raul Rebane, Inga Lunge ja Rasmus Puur ning Ivo Linna, Saara Pius ja Alvar Tiisler.

30. detsembril on Eesti Festivaliorkestriga laval Paavo Järvi ning võistkondi juhivad isa Neeme Järvi ja poeg Kristjan Järvi. Nende võistkondades on vastavalt Annely Peebo ja Kaupo Kikkas ning Andres Kõpper ja Sander Mölder. Kuna mäng toimub Paavo Järvi sünnipäeval, siis on tegemist eriti meeleoluka õhtuga, mis algab erandkorras juba 19.30.