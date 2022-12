Daniel Levi Viinalass: minu pere jõululaual on ka kõik Eesti traditsioonilised toidud esindatud

"Ma olen jõuluinimene kogu aeg olnud, aga me ei ole viimased neli-viis aastat viitsnud oma koju kuuske tuua," tunnistas Viinalass, kuid lisas, et sel aastal nad siiski võtsid üle pika aja taas kuuse tuppa ning eelkõige just laste rõõmustamiseks. "Lapsed peavad ikka kuuse lõhna ka tundma," tsiteeris ta oma abikaasat.

"Sel aastal ei tule maksimaalset koosseisu - vanem vend tähistab jõule oma perega USA-s," vastas Viinalass küsimusele, millises koosseisus nende pere sel aastal jõule tähistab. "Kuid me nägime neid septembris. Tegime perega suure kokkutuleku. Õnneks nad ei ole kuhugi kadunud," viitas Viinalass vennale ja tema perele. Ta lisas, et nende tänavuse jõululaua taha tuleb siiski kokku üle 20 inimese.

"Mu isa teeb jõulusinki, mida ma tihti mujal ei näe," rääkis Viinalass, missugused erilised road tema jõululaual tavaliselt on. "See on erinevate vürtsite ja maitsetega."

"Muidugi me oleme oma jõululauda kohandanud - kõik Eesti traditsioonilised toidud on ka esindatud, nagu praekapsas ja kartulid," jätkas laulja. "Verivorsti me austame, aga jätame rohkem teistele," muigas ta.