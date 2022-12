ERR-i raadiojaamades kõlavad pühadesse sobivad mõtted ja muusika

Rahvusringhäälingu raadiojaamad on pühadelainel – kuulajateni tuuakse rikkalik muusikaprogramm ja jõulumõtisklused.

Vikerraadio

24. detsembril kell 12.05 on saate "Kajalood" külaline religiooni- ja suhtlemispsühholoog, professor Tõnu Lehtsaar, kes arutleb, kuidas valitseva ebakindluse kiuste sisemine tasakaal taasleida ja rasked ajad üle elada. Saatejuht on Kaja Kärner.

24. detsembril kell 13.05 räägib TÜ mõtteloo professor Pärtel Piirimäe 733. "Eesti loos" Rootsi kuningannast Kristiinast, kelle sõnadega kuulutatakse jõululaupäeviti Tallinnas Raekoja platsil välja jõulurahu. Saatejuht on Piret Kriivan.

24. detsembril kell 16 algab jõuluõhtu jumalateenistuse otseülekanne Tallinna Kaarli kirikust. Jutlustab Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus, laulavad koguduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, juhatavad Piret Aidulo ja Pärtel Toompere, viiulil kaastegev Toomas Bubert.

25. detsembri "Vikerhommikus" on külas Riina Solman ja Reet Linna, kes korraldavad kodutuile ja vähekindlustatud inimestele juba 21. aastat jõulukontserdi, sooja lõuna ja kommipaki. Loodusmatku korraldav giid Illimar Pilt aga soovitab, mida pühade ajal koos lastega teha, kui vaba aja veetmise kohad suletud on. Saatejuht on Kaja Kärner.

25. detsembril kell 12 paneb aastale punkti arvamussaade "Samost ja Aaspõllu". Kahetunnises erisaates liitub Anvar Samosti ja Huko Aaspõlluga Meelis Oidsalu.

25. detsembril kell 14 on eetris Usuteaduse Instituudi jõulupüha missa Tallinna Püha Vaimu kirikust. Juhatab instituudi rektor ja Nõmme Rahu koguduse õpetaja dr Ove Sander, jutlustab EELK emeriitõpetaja, piibliteaduste professor dr Randar Tasmuth, kaasa teenivad instituudi õppejõud ja üliõpilased. Laulab instituudi kirikumuusika osakonna ansambel, Kristel Aer orelil, Indrek Vau trompetil.

26. detsembri "Vikerhommikus" kõneleb ERR-i arhiivide juhataja Heli Pikk uuenenud arhiivilehest, koorijuht Janne Fridolin räägib muusikast, elust ja lõppevast aastast ning kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa annab nõu, kuidas tulla toime pühadeaegse üksindustundega. Saatejuht on Kirke Ert.

26. detsembril kell 12.05 on "Päevatee" aastalõpusaates külas Tiia Toomet, kes ütleb ilustamata, et on lihtsalt vana inimene. Tema viimane raamat "Vanaduse võlud" inspireeris saatejuht Piret Koolit autorit stuudiosse kutsuma. "Kõik kaob, kuid inimese "mina ise" jääb alles," lausub Tiia Toomet.

27.-30. detsembril kell 12.15-15.00 on eetris Vikerraadio aastalõpusaade "Lõpp hea, kõik hea".

Vikerraadio valmistub juba ka aastavahetuseks ning kutsub programmis kaasa lööma ka kuulajaid, kes tänavuse Vikerraadio aastavahetuse muusikaprogrammi kokku panevad. Toimetusse saadeti üle 400 lemmiklaulu, millest kodulehel saab hääletada 156 poolt. Nii selgub suur aastavahetuse edetabel, mis täispikkuses eetrisse jõuab. Hääletada saab 28. detsembri südaööni. Saade "Hea tujuga uude aastasse" algab 31. detsembril kell 18.05. Kahekümne lemmikloo poolt saab hääletada siin.

Raadio 2

23. detsembril kell 12-18 "Aastahiti hitiratas: 28 aastat hitte"

Margus Kamlat ja Kristo Rajasaare keerutavad loosiratast ja mängivad Aastahiti edetabelitesse jõudnud lööklaule läbi aegade.

Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kolmel jõulupüha hommikul kell 10-12 "XX sajandi muusika"

24.12 Raul Saaremets

25.12 Madis Aesma

26.12 Raul Saaremets

Kolmel jõulupüha õhtul "Lemmikbändisaade"

R2 saatejuhid mängivad tunnikese oma lemmikuid.

23.12 kell 20 Madis Aesma ja REM

23.12 kell 21 Kristo Rajasaare ja Roxy Music

23.12 kell 22 Kirke Antsmäe ja HU?

23.12 kell 23 Sander Varusk ja Suede

24.12 kell 19 Raul Saaremets ja The Fall

24.12 kell 20 DJ Punch ja Kino

24.12 kell 21 Erik Morna ja Grace Jones

25.12 kell 19 Siim Nestor ja Prince

25.12 kell 20 Andrei Liimets ja Vennaskond

25.12 kell 21 Meelis Meri ja Simple Minds

26.12 kell 19 DJ MOP ja Metallica

26.12 kell 20 Bert Järvet ja Apelsin

26.12 kell 21 Kaisa Potisepp ja Jungle

Kolmel jõulupühal kell 22-24 R2 "Keikka" kontserdisalvestused

24.12 kell 22 Pixies

24.12 kell 23 Rita Sawayama

25.12 kell 22 Johnny Marr

25.12 kell 23 Ibibio Sound Machine

26.12 kell 22 Bonobo

26.12 kell 23 Editors

25.12 kell 12-14 "Olukorrast riigis" aastalõpu kahetunnine erisaade pühapäeval.

Saatejuhid on Hindrek Riikoja ja Indrek Lepik ning külaline Kersti Kaljulaid.

26.12 kell 12-14 Kultuuriportaali Aasta Albumite erisaade "Elu edetabelid"

Saatejuhid on Merit Maarits ja Kristo Rajasaare, kes teevad ülevaate lõppeva aasta parimatest plaatidest, mille nad on edetabeliks reastanud kriitikute, saatejuhtide ja melomaanide abiga.

Klassikaraadio

Klassikaraadio jõuluprogramm täitub eriliste muusikahetkedega. Tallinna kirikutes ja Estonia kontserdisaalis toimuvaid muusikasündmusi toob raadio kuulajatele koju.

23. detsembri õhtul saab osa kahest järjestikkusest jõulukontserdist.

Kell 17 laulab Tallinna Jaani kirikus Eesti Rahvusmeeskoor põhjamaade jõulumuusikat noore dirigendi Ingrit Malleuse juhatusel.

Kell 19 on eetris ERSO imeilusa Mozarti-kavaga, solistina teeb kaasa noor viiulikunstnik Hans Christian Aavik ning dirigeerib Olari Elts.

Hans Christian Aavik Autor/allikas: Kaupo Kikkas

Pühade ajal on kavas valik jõulukontserte ka Eestist kaugemalt, EBU jõulumuusikapäeva programmist, Euroopa ja Põhjamaade kontserdimajadest ja kirikutest.

24. detsembril kell 13 ja 25. detsembril kell 20 kõlavad sarjas "Folgialbum" 15 Euroopa riigi jõulutervitused ning folk-artistide laulud.

Eetris on otseülekanded jõuluõhtu ja esimese jõulupüha jumalateenistustelt Tallinna Kaarli kirikust ja Püha Vaimu kirikust.

25. detsembril kõlab ka teos, milleta ei möödu jõulud üheski Euroopa klassikaraadios – Johann Sebastian Bachi "Jõuluoratoorium".

24. detsembril kell 10 sirvib Tõnu Õnnepalu saates "Aastaajad" oma äsjailmunud valikkogu "Kevaded ja aastad".

25. detsembril kell 13 saab kuulata järjekordset "Loomingu raadio" saadet, millega tähistab kirjandusajakiri oma lähenevat sajand-juubelit.

Pühadeõhtuid saadab jõuluklassika programm, kus kõlavad kauneimad jõululaulud läbi aegade.

Klassikaraadio veebikanalis Klara Klassika on 23.-26. detsembrini jõulumuusika eriprogramm.

Raadio 4

Jõulupühadel toob Raadio 4 eetrisse palju häid uusi saateid ning loob jõulumeeleolu vestluse ja jõulumuusikaga. Juttu tuleb jõulutraditsioonidest, heategevusest, Eesti rahvusköögist, usust Jumalasse jpm.

24. detsembris kuni 7. jaanuarini on Raadio 4 eetris traditsiooniline heategevuskampaania "Jõulurõõmu kuulutus". Sel aastal aitab Raadio 4 rajada tugikodu "Päikesekiir" erilistele lastele mänguväljaku Jõhvis. Heategevussaated on eetris iga päev kell 16.00. Iga annetaja saab saates õnnitleda lähedasi või tervitada sõpru ja kolleege. Kampaania sloganiks on "Kingime üheskoos lastele mängurõõmu!"