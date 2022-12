Martin Algus uuest spordisarjast: käisin Tarmo Tiisleri juures töövarjuks

"Seal on väljamõeldud tegelased, aga nad on saanud palju inspiratsiooni päris spordireporteritest. Põhiliselt algab kogu intriig sellest, et üks armastatud spordireporter, kes on n-ö elav legend, satub skandaali, kuna ta solvab kogemata Eesti laskesuusatajat, kes on juhtumisi Eesti ainus medalilootus lähenevatel taliolümpiatel," tutvustas Algus sarja "Legend eluajal" süžeed. "Mida rohkem seda olukorda parandada üritatakse, seda hullemaks ta läheb."

"Põhiintriig keerleb ka selle ümber, et meil on vähe sportlasi, keda me peame tegelikult väga hoidma," nentis ta. "Ka reporteritel on oma lemmikalad ja -sportlased, kellele nad pöialt hoiavad - see kõik on sarja teemasse sisse kodeeritud."

"Kui tähelepanelikult jälgida, siis võib avastada, kes on ainest andnud ühe või teise tegelase kokkupanemisel. Minu suur mentor on Tarmo Tiisler, kelle juures käisin töövarjuks, et üldse sellest teemast rohkem aimu saada. Sporditoimetuse töö on väga spetsiifiline," kinnitas Algus.

"Ega perele ei ole kerge taluda sellist eriala, kus sa oled igapäevaselt kuu aega, või teinekord kauemgi, mingisuguse väga intensiivse spordisündmuse keskel. Sa näed juba unes, kuidas sa kommenteerid," jagas Algus sporditoimetajate igapäevaelu telgitaguseid. "See on mõnes mõttes nagu narkomaania, millele järgneb päris korralik võõrutusperiood," muigas ta.

Näitleja Janek Joost mängib uues sarjas peategelast. "Me oleme Janekiga varem ka väga põnevaid asju koos teinud," kinnitas Algus, et see pole nende esimene koostööprojekt. "Ta on ägeda aura ja šarmiga näitleja."

"Sarja võtted toimuvadi uudistemaja spordistuudios. Kogu maja on hetkel võttepaviljon," lausus Algus lõpetuseks.